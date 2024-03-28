Сумщина: российские оккупанты 28 раз обстреляли приграничье, под огонь попали жители 12 громад

Российские захватчики 28 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. Под вражеский огонь попали жители 12 громад. О ситуации в регионе рассказали в Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 167 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская громады. - говорится в сообщении Сумской ОВА.

Детали

По Путивльской и Новослободской общинах россияне ударили минами.

Жителей Великописаревской громады враг атаковал из РСЗО, а также дронами типа FPV и "Ланцет". К жителям Краснопольской и Юнаковской ОТГ также наведались вражеские бпла, которые сбросили ВОГи.

Эсманьскую общину захватчики атаковали ракетами НАР с вертолета.

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По Белополью враг бил из артиллерии, гранатометов АГС и минометов. А Николаевскую ОТГ армейцы рф атаковали из артиллерии и РСЗО.

Жителей Шалигинской громады россияне обстреляли из артиллерии и минометов. Артиллерийские удары нанесли оккупанты и по Хотинской ОТГ.

По Середина-Буде враг ударил минометами, ракетами типа НАР и FPV-дронами. А по Мирополью россияне отработали из FPV-дрона и артиллерии.

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