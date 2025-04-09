Цвилиховка

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28900 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночью и утром российские войска совершили 21 обстрел приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва в 8 общинах, включая авиаудары, артиллерию и атаки дронами.

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Россияне сбросили КАБ на Белополье в Сумской области, предварительно есть погибший человек

Российские войска атаковали Белополье в Сумской области, сбросив КАБ. Предварительно, один человек погиб, один ранен. За ночь россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий области.

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Армия рф с ночи обстреляла три громады Сумской области: зафиксировано 16 взрывов

россияне обстреляли из минометов приграничные районы и населенные пункты Сумской области Украины, зафиксировано 16 взрывов в Краснопольской, Эсманской и Шалигинской громадах.

Война • 23 мая, 05:53 • 14889 просмотра

россияне ночью и утром обстреляли 5 громад Сумщины: прозвучало более 50 взрывов

россияне 10 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 56 взрывов из минометов, артиллерии, танков и РСЗО.

Война • 12 мая, 07:13 • 27142 просмотра

За день рф осуществила 21 обстрел на Сумщине: погибла женщина во время ракетного удара

В результате российского ракетного удара по Сумской общине погибла женщина 1987 года рождения, а вражеские силы совершили 21 обстрел по всей Сумской области, что привело к 93 взрывам из артиллерии, минометов и беспилотников.

Общество • 11 мая, 20:31 • 53609 просмотра

Оккупанты обстреляли Сумскую область: 31 атака, 169 взрывов, ранены местные жители и дети

За день россияне 31 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав разрушения и ранения среди мирного населения, в том числе детей.

Общество • 6 мая, 19:25 • 54367 просмотра

Сумщина: россияне обстреляли 11 громад в приграничье

Российские оккупанты 58 раз обстреляли 11 громад Сумской области, осуществив 286 взрывов из различных видов оружия, включая артиллерию, минометы, ракеты и боеприпасы для БПЛА.

Война • 30 апреля, 19:50 • 20221 просмотра

Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из минометов и артиллерии: 41 взрыв

россияне 6 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 41 взрыв и обстреляв Краснопольскую и Эсманскую громады из минометов и артиллерии.

Война • 29 апреля, 05:44 • 18135 просмотра

Сумщина: за день зафиксирован 51 обстрел и 242 взрыва, насчитывается 4 раненых

За один день российские войска совершили 51 вражеский обстрел приграничных районов и населенных пунктов в Сумской области Украины, в результате чего произошло 242 взрыва и 4 гражданских лица получили ранения.

Война • 23 апреля, 19:39 • 52271 просмотра

россияне 7 раз нанесли удары по Сумской области

Россияне нанесли 7 ударов по Сумской области 21 апреля, обстреляв Миропольскую, Белопольскую, Краснопольскую и Середино-Будскую громады из минометов, артиллерии и беспилотников-камикадзе, в результате чего произошло 36 взрывов.

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Войска рф ночью и утром обстреляли две общины на Сумщине - ОВА

российские войска ночью и утром обстреляли два населенных пункта в Сумской области Украины, зафиксировано 11 взрывов от артиллерийского огня.

Общество • 21 апреля, 06:24 • 35012 просмотра

россияне обстреляли Сумскую область: 283 взрыва, один человек ранен

В субботу, 20 апреля, российские военные совершили 283 взрыва в 13 населенных пунктах Сумской области, ранив одного человека.

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Враг за сутки нанес 85 ударов по Сумщине: есть раненый, повреждены многоквартирные дома

За минувшие сутки российские войска 85 раз нанесли удары по Сумской области, ранив одного человека и повредив жилые дома, автомобили и другое имущество.

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В Сумской области: вражеские обстрелы привели к ранению гражданского жителя

В Сумской области силы рф совершили 14 обстрелов, в результате которых произошло 82 взрыва, а один гражданский получил ранения в результате обстрела из российской артиллерии в Белопольской общине.

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Враг заатаковал Сумскую область: 35 обстрелов, 218 взрывов за день

российские войска совершили 35 обстрелов приграничных районов и населенных пунктов в Сумской области, в результате чего произошло 218 взрывов и один гражданский получил ранения в Ямпольской общине.

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Сумщина: армейцы рф обстреляли три общины в приграничье

В понедельник российские военные 4 раза обстреляли 3 приграничных населенных пункта в Сумской области Украины из минометов, авиабомб и авиаударов, вызвав 8 взрывов.

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50 взрывов за день: российские войска обстреляли Сумскую область

Во вторник, 9 апреля, российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, было зафиксировано 50 взрывов от артиллерии, минометов, ракет и беспилотников.

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Силы рф продолжают атаковать Сумскую область: 15 обстрелов и 83 взрыва за день

В Сумской области за сутки зафиксировано 15 обстрелов территорий и населенных пунктов, в результате которых произошло 83 взрыва из различных видов оружия, включая минометы, беспилотники и ракеты.

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На Сумскую область россияне совершили ночную атаку КАБами - ОВА

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Сумская область: россияне обстреляли 11 громад в приграничной зоне

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Сумщина: российские оккупанты 28 раз обстреляли приграничье, под огонь попали жители 12 громад

Российские оккупанты 28 раз обстреляли 12 громад Сумской области, зафиксировав 167 взрывов, используя различное оружие, включая артиллерию, минометы, РСЗО, беспилотники и вертолеты.

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россияне ночью и утром атаковали две громады Сумщины: было 16 взрывов

Ночью и утром россияне атаковали две общины в Сумской области, обстреляв их из минометов и артиллерии. Зафиксировано 16 взрывов.

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В Сумской области за ночь враг обстрелял три громады: 30 взрывов

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области Украины, нанеся ущерб зданиям и частным домам, зафиксировано 30 взрывов.

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