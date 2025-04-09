Цвилиховка

Ночью и утром российские войска совершили 21 обстрел приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва в 8 общинах, включая авиаудары, артиллерию и атаки дронами.
Российские войска атаковали Белополье в Сумской области, сбросив КАБ. Предварительно, один человек погиб, один ранен. За ночь россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий области.
россияне обстреляли из минометов приграничные районы и населенные пункты Сумской области Украины, зафиксировано 16 взрывов в Краснопольской, Эсманской и Шалигинской громадах.
россияне 10 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 56 взрывов из минометов, артиллерии, танков и РСЗО.
В результате российского ракетного удара по Сумской общине погибла женщина 1987 года рождения, а вражеские силы совершили 21 обстрел по всей Сумской области, что привело к 93 взрывам из артиллерии, минометов и беспилотников.
За день россияне 31 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав разрушения и ранения среди мирного населения, в том числе детей.
Российские оккупанты 58 раз обстреляли 11 громад Сумской области, осуществив 286 взрывов из различных видов оружия, включая артиллерию, минометы, ракеты и боеприпасы для БПЛА.
россияне 6 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 41 взрыв и обстреляв Краснопольскую и Эсманскую громады из минометов и артиллерии.
За один день российские войска совершили 51 вражеский обстрел приграничных районов и населенных пунктов в Сумской области Украины, в результате чего произошло 242 взрыва и 4 гражданских лица получили ранения.
Россияне нанесли 7 ударов по Сумской области 21 апреля, обстреляв Миропольскую, Белопольскую, Краснопольскую и Середино-Будскую громады из минометов, артиллерии и беспилотников-камикадзе, в результате чего произошло 36 взрывов.
российские войска ночью и утром обстреляли два населенных пункта в Сумской области Украины, зафиксировано 11 взрывов от артиллерийского огня.
В субботу, 20 апреля, российские военные совершили 283 взрыва в 13 населенных пунктах Сумской области, ранив одного человека.
За минувшие сутки российские войска 85 раз нанесли удары по Сумской области, ранив одного человека и повредив жилые дома, автомобили и другое имущество.
В Сумской области силы рф совершили 14 обстрелов, в результате которых произошло 82 взрыва, а один гражданский получил ранения в результате обстрела из российской артиллерии в Белопольской общине.
российские войска совершили 35 обстрелов приграничных районов и населенных пунктов в Сумской области, в результате чего произошло 218 взрывов и один гражданский получил ранения в Ямпольской общине.
В понедельник российские военные 4 раза обстреляли 3 приграничных населенных пункта в Сумской области Украины из минометов, авиабомб и авиаударов, вызвав 8 взрывов.
Во вторник, 9 апреля, российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, было зафиксировано 50 взрывов от артиллерии, минометов, ракет и беспилотников.
В Сумской области за сутки зафиксировано 15 обстрелов территорий и населенных пунктов, в результате которых произошло 83 взрыва из различных видов оружия, включая минометы, беспилотники и ракеты.
За ночь россияне обстреляли КАБами и из минометов Сумскую область Украины, зафиксированы взрывы.
Россияне обстреляли 11 общин Сумской области 39 раз, что привело к 226 взрывам, используя различные виды оружия, включая минометы, артиллерию, ракеты и удары с вертолетов.
Российские оккупанты 28 раз обстреляли 12 громад Сумской области, зафиксировав 167 взрывов, используя различное оружие, включая артиллерию, минометы, РСЗО, беспилотники и вертолеты.
Ночью и утром россияне атаковали две общины в Сумской области, обстреляв их из минометов и артиллерии. Зафиксировано 16 взрывов.
Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области Украины, нанеся ущерб зданиям и частным домам, зафиксировано 30 взрывов.