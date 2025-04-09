Цвилиховка

Силы рф продолжают атаковать Сумскую область: 15 обстрелов и 83 взрыва за день

В Сумской области за сутки зафиксировано 15 обстрелов территорий и населенных пунктов, в результате которых произошло 83 взрыва из различных видов оружия, включая минометы, беспилотники и ракеты.