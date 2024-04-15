Сумщина: армейцы рф обстреляли три общины в приграничье

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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tsvilikhovkaЦвилиховка
Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  110557 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  100773 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  202152 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194885 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194780 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189475 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129098 просмотра

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"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  299822 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  337794 просмотра
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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  353267 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  356665 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  391624 просмотра

Сумщина: армейцы рф обстреляли три общины в приграничье

В понедельник российские военные 4 раза обстреляли 3 приграничных населенных пункта в Сумской области Украины из минометов, авиабомб и авиаударов, вызвав 8 взрывов.

Война •   •  4408 просмотра
Сумщина: армейцы рф обстреляли три общины в приграничье

В Донецкой области погиб активист и военный Павел Петриченко

Павел Петриченко, известный активист и бывший руководитель штаба партии Сергея Притулы, погиб во время выполнения боевого задания в качестве сержанта 59-й бригады Вооруженных сил Украины в Донецкой области.

Общество •   •  6047 просмотра
В Донецкой области погиб активист и военный Павел Петриченко

В Кривом Роге отменили экстренное отключение света

Из-за экстремальных погодных условий в Кривом Роге большинство жителей города остались без света, но благодаря усилиям ДТЭК электроэнергия уже восстановлена для 145 000 семей.

Общество •   •  6258 просмотра
В Кривом Роге отменили экстренное отключение света

"Шахеды" в небе Украины звучат так же, как и в небе Ближнего Востока: Зеленский сделал еще один намек партнерам

Зеленский высоко оценил единство и эффективность союзников в защите от террора в небе Израиля, намекнув на аналогичной полной поддержке Украины в сбивании беспилотников и ракет, чтобы защитить жизни людей и предотвратить дальнейшую эскалацию.

Война •   •  8485 просмотра
"Шахеды" в небе Украины звучат так же, как и в небе Ближнего Востока: Зеленский сделал еще один намек партнерам

США ввели новые санкции против режима в Беларуси

США внесли 10 физических и 12 юридических лиц в список санкций в отношении Белоруссии. Под ограничения попали 10 физических и 12 юридических лиц. В черный список попали граждане Белоруссии, Ливана, Сирии, Словакии и Швеции.

Экономика •   •  8703 просмотра
США ввели новые санкции против режима в Беларуси

Alyona alyona и Jerry Heil спели на самом масштабном промоконцерте в Амстердаме

Украинские артисты Alyona Alyona и Jerry Heil, которые будут представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение 2024 года в Мальме, Швеция, выступили на крупнейшем промо-концерте Eurovision in Concert в Амстердаме и на популярном голландском телешоу.

Культура •   •  7337 просмотра
Alyona alyona и Jerry Heil спели на самом масштабном промоконцерте в Амстердаме

В Тбилиси на митинге против закона "об иноагентах" начались задержания: что известно

Шесть человек были задержаны на митинге в Тбилиси, которые протестовали против предложенного закона об "иностранных агентах".

Новости Мира •   •  7711 просмотра
В Тбилиси на митинге против закона "об иноагентах" начались задержания: что известно

В Южной Корее отменили гастроли российского балета по инициативе украинского МИДа

Гастроли российского балета в Южной Корее отменили по инициативе МИД Украины, чтобы предотвратить российскую культурную пропаганду на международных площадках.

политика •   •  9548 просмотра
В Южной Корее отменили гастроли российского балета по инициативе украинского МИДа

Еврокомиссия одобрила План Украины, открывающий путь к выплатам из фонда в 50 млрд евро

Европейская Комиссия одобрила План для Украины на 2024-2027 годы, что открывает путь к регулярной и предсказуемой поддержке со стороны ЕС, которая поможет Украине удовлетворить неотложные бюджетные потребности, осуществить восстановление и реконструкцию, а также обеспечить макрофинансовую стабильность.

Экономика •   •  10446 просмотра
Еврокомиссия одобрила План Украины, открывающий путь к выплатам из фонда в 50 млрд евро

Днепропетровщина: сильный ураган повредил дома и обесточил два района

Сильный ураган в Днепропетровской области вызвал повреждения домов, сорвал крыши и обесточил несколько районов, больше всего пострадали Днепровский и Криворожский районы.

Общество •   •  8865 просмотра
Днепропетровщина: сильный ураган повредил дома и обесточил два района