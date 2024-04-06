Армия рф 21 раз обстреляла приграничные районы Сумской области

В течение дня на Сумщине оккупанты 21 обстреляли приграничные территории и населенные пункты. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Сегодня в Сумской области российские войска совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов. Следовательно, было зафиксировано 79 взрывов.

По информации, пострадали следующие общины: Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Боромлянская, Шалыгинская, Середино-Будская, Свесская.

В Краснопольской громаде оккупант использовал минометы, что привело к 18 взрывам. Также было зафиксировано сброс взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов, который вызвал 10 взрывов.

Середино-Будская громада пострадала от артиллерийских и минометного обстрелов, количество взрывов достигло 8.

Боромлянская община подверглась ракетному удару, что привело к одному взрыву.

На Белопольскую громаду вражеские силы сбросили 4 мины, а также осуществили артобстрел (7 взрывов).

В Свесской громаде был зафиксирован обстрел из ракетно-стрелковых средств со стороны врага, количество взрывов составило 4.

В других районах также зафиксированы обстрелы, в частности, артиллерийские в Хотинской, Шалыгинской, Юнаковской и Великописаревской громадах; где вместе прогремело 27 взрывов.

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