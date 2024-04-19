Враг за сутки нанес 85 ударов по Сумщине: есть раненый, повреждены многоквартирные дома

Российские войска за прошедшие сутки нанесли 85 ударов по населенным пунктам Сумской области, один человек получил ранения, повреждены три многоквартирных жилых дома. Об этом в пятницу сообщила полиция региона, передает УНН.

Детали

Как сообщается, на Сумщине в результате обстрелов травмирован один гражданский человек. Также повреждены десять частных жилых домов, три многоквартирных жилых дома, шесть автомобилей, две летние кухни, пилорама, трактор и мотоблок.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ст.438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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По данным Сумской ОВА, ночью россияне совершили обстрел Краснопольской громады. Зафиксирован 1 взрыв из артиллерии.

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