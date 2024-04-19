россияне ночью массированно обстреляли Херсон: трое пострадавших

Вчера ночью российские войска массированным огнем покрыли Днепровский район Херсона. Враг целился в частные дома и многоэтажки, в результате чего трое местных жителей получили ранения. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

По его словам, оккупанты били по частным домам и многоэтажкам Херсона. В результате обстрелов дома горожан получили повреждения.

В среднем состоянии тяжести в больницу доставили двух женщин, 41 и 48 лет. У них диагностировали взрывные травмы и ранения конечностей. 65-летнему мужчине, который получил ранение лица, врачи оказали медицинскую помощь на месте - написал Прокудин.

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В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, повредив дома, попав в медицинское учреждение, административное здание, теплотрассу и газопровод, ранив 3 человек.