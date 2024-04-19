россияне ночью массированно обстреляли Херсон: трое пострадавших

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonХерсон
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  194403 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  227696 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  227820 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  174625 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  118754 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129276 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139930 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138158 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124576 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103965 просмотра

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12 апреля 2024, 06:00  •  524592 просмотра

россияне ночью массированно обстреляли Херсон: трое пострадавших

Ночью россияне осуществили массированный обстрел жилых кварталов Херсона, повредив дома и сооружения, в результате чего трое гражданских получили взрывные ранения и травмы.

Война •   •  1666 просмотра
россияне ночью массированно обстреляли Херсон: трое пострадавших

В россии подтвердили гибель одного из пилотов сбитого бомбардировщика Ту-22М3

Один из четырех пилотов российского бомбардировщика Ту-22М3, сбитого в ставропольском крае рф, погиб, поиски другого пилота продолжаются.

Война •   •  2216 просмотра
В россии подтвердили гибель одного из пилотов сбитого бомбардировщика Ту-22М3

Украинские военные снова расписывают стелу на въезде в Донецкую область

Представители различных подразделений снова оставляют памятные надписи и наклейки на потолке на въезде в Донецкую область, после того как малоизвестные "волонтеры" закрасили надписи, которые бойцы оставляли там с 2014 года.

Общество •   •  2551 просмотра
Украинские военные снова расписывают стелу на въезде в Донецкую область

Туск призвал польских фермеров прекратить блокаду границы с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал протестующих польских фермеров прекратить блокирование украинской границы.

политика •   •  2286 просмотра
Туск призвал польских фермеров прекратить блокаду границы с Украиной

Директор ЦРУ предупредил о риске поражения Украины до конца года

Директор ЦРУ предупреждает, что существует реальный риск поражения Украины от россии до конца 2024 года, если Конгресс не примет законопроект о предоставлении военной помощи.

Война •   •  4310 просмотра
Директор ЦРУ предупредил о риске поражения Украины до конца года

Из-за атаки рф на Днепропетровщине погибли 14-летняя девочка и два мальчика - 6 и 8 лет

Трое детей в возрасте 6, 8 и 14 лет погибли в результате российской атаки на Днепропетровскую область. Всего погибли девять человек, еще 25 получили ранения

Война •   •  8751 просмотра
Из-за атаки рф на Днепропетровщине погибли 14-летняя девочка и два мальчика - 6 и 8 лет

Удар по Ирану: CNN сообщает, "зеленого света" для ответа Израиля от США не было

Израиль нанес удар по Ирану, целью которого был военный объект вблизи Исфахана, в ответ на недавние нападения Ирана на израильскую территорию, но, по словам американских официальных лиц, эта цель не была ядерным объектом.

Новости Мира •   •  7767 просмотра
Удар по Ирану: CNN сообщает, "зеленого света" для ответа Израиля от США не было

Президент Владимир Зеленский наградил Алена Делона орденом "За заслуги перед Украиной"

Президент Владимир Зеленский наградил французскую кинозвезду Алена Делона орденом "За заслуги" за поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

политика •   •  8012 просмотра
Президент Владимир Зеленский наградил Алена Делона орденом "За заслуги перед Украиной"

Кулеба обсудил с Таяни, как Италия может помочь укрепить противовоздушную оборону Украины

Во время встречи Кулеба и Таяни обсудили, как Италия может помочь укрепить противовоздушную оборону Украины.

политика •   •  8572 просмотра
Кулеба обсудил с Таяни, как Италия может помочь укрепить противовоздушную оборону Украины

Украина снова берет аварийную помощь электричеством из Европы, есть ограничения в Харьковской области и Кривом Роге - Минэнерго

Из-за значительных повреждений энергетических объектов и снижения температуры на промышленность были наложены ограничения, чтобы обеспечить потребности потребителей, используя электроэнергию собственной генерации, импорт и экстренную помощь из соседних стран.

Война •   •  9277 просмотра
Украина снова берет аварийную помощь электричеством из Европы, есть ограничения в Харьковской области и Кривом Роге - Минэнерго