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В Сумской области за ночь враг обстрелял три громады: 30 взрывов
Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области Украины, нанеся ущерб зданиям и частным домам, зафиксировано 30 взрывов.
Польша и НАТО обсудили инцидент с нарушением воздушного пространства ракетой рф
Российская крылатая ракета, запущенная россиянами во время массированной атаки на Украину 24 марта, нарушила польское воздушное пространство на 39 секунд. Польша проинформировала НАТО об инциденте. Сикорский со Столтенбергом обсудили усиление безопасности воздушного пространства.
В Одессе возобновили графики стабилизационных отключений и работу 50% электротранспорта
Энергетики стабилизировали ситуацию в Одесской области, что позволило вернуться к плановым стабилизационным отключениям, 50% городского электротранспорта возобновило работу, в то время как ремонтные работы продолжаются для преодоления последствий российских обстрелов.
В Одессе из-за осадков и ветра есть подтопления, поваленные деревья
Из-за продолжительных дождей и штормового ветра в Одессе повалены деревья и затоплены некоторые улицы, что затрудняет движение транспорта.
В Херсонской области россияне атаковали КАБами два села и поселок, есть повреждения - ОВА
Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома, инфраструктуру и транспортные средства, но жертв среди мирного населения нет.
Никополь и район с вечера враг атаковал дроном и из артиллерии, ранена пожилая женщина - ОВА
Российские войска атаковали несколько районов Днепропетровской области, используя беспилотник-камикадзе, тяжелую артиллерию и артиллерийские обстрелы, повредив дома, инфраструктуру и ранив 91-летнюю женщину.
Харьков ночью армия рф атаковала дронами, есть повреждения в здании с предприятием - ОВА
Накануне Харьковская область подверглась многочисленным атакам, включая удар БПЛА по городу Харьков, артиллерийские и минометные обстрелы около 15 населенных пунктов, а также авиаудары по нескольким районам, таким как Дергачи, Волчанск и Волчанские Хутора, что привело к пострадавшим, материальному ущербу и одной гибели.
россияне сбросили КАБы на Белополье в Сумской области: повредили детский центр и жилые дома
Российские оккупанты нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре в Белополье Сумской области, повредив детский центр и около 20 домов, хотя о жертвах не сообщается.
На Николаевщине сбиты 3 российских дрона, без пострадавших
В Николаевской области уничтожены три вражеских БпЛА.
российские войска понесли потери: За сутки погибло 770 военнослужащих
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 770 военнослужащих.