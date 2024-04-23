Сумщина: за день зафиксирован 51 обстрел и 242 взрыва, насчитывается 4 раненых

На Сумщине в течение дня было зафиксировано 51 вражеский обстрел приграничных территорий и населенных пунктов, что привело к 242 взрывам. К сожалению, известно о 4 раненых. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 51 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 242 взрыва. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская громады - Сумская областная военная администрация.

Ситуация в общинах:

Хотинская: пострадала от минометного обстрела (10 взрывов).

Середино-Будская: враг совершил минометные обстрелы (20 взрыв), обстрелы из РСЗО (5 взрывов), артобстрел (10 взрывов). Кроме того, вражеский дрон типа "FPV" совершил атаку (2 взрыва). В результате обстрела из минометов получил ранения один гражданский человек.

Эсманьская: оккупанты ударили из минометов (25 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).

Великописаревская: с вражеского БпЛА осуществлен сброс 3-х боеприпасов типа "ВОГ", минометный обстрел (4 взрыва) и обстрел из РСЗО (2 взрыва).

Белопольская: противник обстрелял из минометов (11 взрывов) и РСЗО (7 взрывов). В результате удара травмирован местный житель.

Краснопольская: пострадала от атаки дронов типа "FPV" (5 взрывов), артобстрелы (22 взрывов) и сброс ВОГ (14 взрывов).

Юнаковская: с вражеского с БпЛА осуществлен сброс ВОГ (10 взрывов). Также были обстрелы из РСЗО (12 взрывов), артиллерии (7 взрывов) и атака дрона типа "FPV" (1 взрыв).

Шалигинская: вражеские силы били из РСЗО (37 взрывов). В результате обстрела телесные повреждения получили 2 человека. Также произошла атака дрона типа "FPV" (1 взрыв).

Глуховская: было сброшено 3 мины.

Новослободская: зафиксирован артиллерийский обстрел (10 взрывов).

Николаевская: войска террористической страны ударили из артиллерии (15 взрывов), минометов (2 взрыва) и совершили атаку дроном типа "FPV" (1 взрыв).

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