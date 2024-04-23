Сумщина: россияне обстреляли Шалыгинскую громаду, травмированы две женщины

Российские захватчики обстреляли приграничные громады на Сумщине. Из-за вражеских атак по Шалыгинской громаде травмированы две женщины. Есть разрушения гражданской инфраструктуры. О последствиях обстрелов сообщили в Сумской прокуратуре, передает УНН.

По данным следствия, 23 апреля 2024 года около 13:00 часов оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, с территории российской федерации из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру Шалыгинской общины Шосткинского района. - сообщили в прокуратуре.

Детали

Отмечается, что в результате атаки врага в громаде повреждены два частных домовладения. По уточнению от прокуратуры пострадали две женщины: 72 и 45 лет. Обех госпитализировали с ранениями.

По факту этого обстрела возбуждено уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители фиксируют преступления россиян.