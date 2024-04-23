Сумщина: россияне обстреляли Шалыгинскую громаду, травмированы две женщины

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На Днепропетровщине сбили еще один российский "Орлан-10"
Защитники неба на Днепропетровщине сбили очередной вражеский беспилотник "Орлан-10", который кружил в Днепровском районе, сохраняя небо над регионом чистым.
Приостановление предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста за рубежом: МИД предоставил объяснения
Министерство иностранных дел Украины временно приостановило прием новых заявлений на консульские услуги от украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые временно находятся за рубежом, в связи с новым законом о военной службе и мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.
Правительство перераспределит 5,5 млрд грн для усиления обороны и ликвидации последствий российских атак
Правительство приказало перераспределить 5,5 млрд грн по обслуживанию государственного долга на увеличение финансирования ликвидации последствий российской агрессии и укрепления обороноспособности Украины.
ВР планирует рассмотрение законопроекта по противодействию домашнему насилию в первом чтении
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект по совершенствованию механизма предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола в соответствии со Стамбульской конвенцией.
Зеленский провел несколько совещаний по организации первого Саммита мира
Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Сунаком подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии, поблагодарил Великобританию за новый пакет военной помощи и подчеркнул необходимость того, чтобы мир принудил россию к миру.
Великобритания переведет экономику на военные рельсы, и планирует к 2030 году увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП - Сунак
Великобритания планирует увеличить расходы на оборону до нового минимального порога в 2,5% к 2030 году, выделив дополнительно 93 миллиарда долларов в течение шести лет на производство боеприпасов и беспилотников, поскольку одним из главных уроков войны в Украине является необходимость более глубоких запасов боеприпасов и возможность их быстрого пополнения.
Новая инициатива Порошенко: деньги на ВСУ передать депутатам для ремонта стадионов и скверов - Гладких
Петр Порошенко подал законопроект о возвращении части налога на доходы физических лиц от Вооруженных сил в местные бюджеты, что может привести к тому, что во время войны средства будут тратиться на ремонт стадионов и велодорожек вместо военных нужд.
В Киеве наращивание укрытий фактически невозможно - КГГА
В Киеве практически невозможно увеличить количество укрытий из-за ограниченного количества зданий, а также необходимы законодательные изменения, которые бы позволили использовать паркинги как укрытие без согласия владельцев.
Зеленский обсудил с Сырским усиление военных на ключевых точках фронта, особое внимание Донецкой области
Зеленский обсудил с главнокомандующим Сырским усиление украинских военных на ключевых участках фронта, особенно в Донецкой области.