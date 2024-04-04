Силы рф продолжают атаковать Сумскую область: 15 обстрелов и 83 взрыва за день

На Сумщине зафиксировано 15 обстрелов территорий и населенных пунктов в течение дня с общим количеством - 83 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

По информации, на 21:00 4 апреля 2024 года в Сумской области российские войска совершили 15 обстрелов приграничных районов и населенных пунктов, в результате чего произошло 83 взрыва.

Следовательно, в Белопольской общине были зафиксированы обстрелы с использованием FPV дронов, сброс ВОГ и авиаудары ракетами НАР, что привело к 15 взрывам.

В Эсманьской громаде оккупанты использовали минометы, в результате чего произошло 13 взрывов.

Великописаревская община оказалась под обстрелом минометов и FPV дронами, что повлекло 25 взрывов.

Также пострадала Краснопольская община от 2 российских мин, которые сбросили россияне на ее территорию.

Кроме того, Середино-Будская и Путивльская громады были обстреляны из минометов (18 взрывов).

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