Усиление ПВО для Харьковщины и Сумщины: Зеленский дал поручение военным и дипломатам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил дипломатам и военным работать над усилением ПВО для Харьковщины и Сумщины, передает УНН.

"Говорил сегодня с военными о том, как дать больше защиты Харькову - именно с точки зрения ПВО. Такая же задача у всех наших дипломатов. Усиление ПВО для Харькова, всей Харьковщины, Сумщины, южных регионов - это абсолютно насущная необходимость", - сообщил Зеленский.

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Президент поблагодарил каждую страну, каждого лидера, которые сейчас в коммуникации и ищут возможности помощи.

"Это абсолютно неприемлемо, что столько стран мира до сих пор думают, как противодействовать террору, хотя не хватает лишь нескольких политических решений - нескольких систем ПВО, которые могли бы принципиально изменить ситуацию. Продолжим работу с партнерами", - резюмировал Зеленский.

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