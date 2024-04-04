Германия инициирует глобальный анализ имеющихся систем Patriot в мире для Украины - Кулеба

Германия, как глава коалиции противовоздушной обороны в рамках "Рамштайна" инициирует сейчас немедленно анализ всех имеющихся не только у союзников, но и в мире систем Patriot и других систем ПВО для Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения со СМИ по итогам визита в Брюссель, передает корреспондент УНН.

Германия, как глава коалиции противовоздушной обороны инициирует сейчас немедленно анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО. И что можно сделать, какие комбинации построить для того, чтобы эти батареи были доставлены в Украину. - рассказал Кулеба.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания Совета Украина-НАТО призвал союзников немедленно предоставить больше систем ПВО, в частности Patriot, способных перехватывать баллистические ракеты, и они ответили на призыв и немедленно принимают меры.