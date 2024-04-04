Германия инициирует глобальный анализ имеющихся систем Patriot в мире для Украины - Кулеба

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  37319 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  57177 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  91161 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  84509 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  95383 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  84956 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  77344 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  134850 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134101 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133472 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

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3 апреля 2024, 11:28  •  174410 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  288751 просмотра

Германия инициирует глобальный анализ имеющихся систем Patriot в мире для Украины - Кулеба

Германия, как председатель Рамштайнской коалиции по противовоздушной обороне, инициирует немедленный анализ всех имеющихся в мире систем ПВО Patriot и других систем ПВО, чтобы определить, что может быть предоставлено Украине.

Война •   •  14258 просмотра
Германия инициирует глобальный анализ имеющихся систем Patriot в мире для Украины - Кулеба

Появились шансы: Комитет по вопросам обороны может проголосовать законопроект о мобилизации до конца недели - нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки может проголосовать за законопроект о мобилизации до конца недели. По словам нардепа, шансы есть.

Война •   •  13189 просмотра
Появились шансы: Комитет по вопросам обороны может проголосовать законопроект о мобилизации до конца недели - нардеп

"Это будет как еМалятко, только для бизнеса": Федоров об услуге еПредприниматель

В первом квартале 2024 года через "Дію" было открыто рекордные 57 665 новых ФЛП, причем женщины составляли 58% новых предпринимателей, поскольку Министерство цифровой трансформации готовится к запуску сервиса "Электронный предприниматель" для дальнейшей поддержки развития бизнеса.

Экономика •   •  12192 просмотра
"Это будет как еМалятко, только для бизнеса": Федоров об услуге еПредприниматель

В Тбилиси началась акция против нового законопроекта об "иноагентах"

Около сотни человек протестовали у здания грузинского парламента против предложенного закона об "иностранных агентах" с плакатами "Нет российскому закону" и "Два года упорно в Европу".

Новости Мира •   •  12669 просмотра
В Тбилиси началась акция против нового законопроекта об "иноагентах"

С начала года Украина уже внедрила более 50 стандартов НАТО - Минобороны

В 2024 году Украина планирует внедрить около 90 стандартов НАТО, из которых более 50 уже принято, в рамках усилий по повышению эффективности Вооруженных Сил Украины в сотрудничестве с НАТО.

Война •   •  17177 просмотра
С начала года Украина уже внедрила более 50 стандартов НАТО - Минобороны

На Херсонщине 10 человек отравились дымом после российских обстрелов

10 человек отравились дымом от пожара, вызванного российскими обстрелами в Дарьевской громаде Херсонской области.

Война •   •  14059 просмотра
На Херсонщине 10 человек отравились дымом после российских обстрелов

Партнерство важно для укрепления Черноморской безопасности: Кулеба встретился с главой МИД Болгарии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэл вопросы укрепления двустороннего сотрудничества и региональной стабильности во время переговоров.

Война •   •  15684 просмотра
Партнерство важно для укрепления Черноморской безопасности: Кулеба встретился с главой МИД Болгарии

В рамках МУС есть попытки взыскать активы рф - Офис Генпрокурора

Существуют попытки вернуть активы Российской Федерации через систему Международного уголовного суда, но для компенсации ущерба, нанесенного Россией как государством, нужен специальный трибунал и суверенный фонд.

Война •   •  18657 просмотра
В рамках МУС есть попытки взыскать активы рф - Офис Генпрокурора

Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Швеции

Министр иностранных дел Украины Кулеба встретился со шведским коллегой Бильстремом, обсудил поддержку Швецией противовоздушной обороны Украины от российской агрессии.

Война •   •  15486 просмотра
Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Швеции

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

В компании Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования о помощи оккупантам со строительством в Мариуполе. Журналистам советуют писать запрос или звонить завтра.

Война •   •  57177 просмотра
Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования