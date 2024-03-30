"Не можем позволить себе дальнейших задержек": Белый дом призвал Конгресс одобрить помощь Украине для усиления ПВО на фоне атак рф

В Белом доме в очередной раз призвали Палату представителей Конгресса США принять законопроект, предусматривающий дальнейшую поддержку Украины, в том числе для усиления ПВО на фоне атак рф, подчеркнув, что нельзя позволить себе дальнейших задержек. Такое заявление сделала пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон 29 марта, пишет УНН.

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Уотсон отметила, что в ночь на 29 марта "россия осуществила один из самых масштабных воздушных ударов по энергосети Украины с начала войны, лишив многих людей по всей стране тепла, воды и электричества в еще холодные дни ранней весны". "Этот обстрел - часть серии российских атак на критически важную инфраструктуру Украины - является ужасным напоминанием об усилиях владимира путина сломить дух украинского народа и погрузить его во тьму", - указала она.

Чтобы помочь Украине защититься от этих продолжающихся атак, нам нужно, чтобы Палата представителей приняла двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности, чтобы мы могли направить Украине больше средств противовоздушной обороны. Потребности Украины срочные, и мы не можем позволить себе дальнейших задержек - подчеркнула Уотсон.

Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль