Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль

россия осуществила новые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в 6 регионах, нанося ущерб и вызывая аварийные отключения электроэнергии, что подчеркивает потребность Украины в большем количестве систем противовоздушной обороны, заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Этой ночью россия продолжила варварские атаки против украинской энергосистемы. Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях. В некоторых регионах применены аварийные отключения - написал Шмыгаль в Telegram.

Глава правительства подчеркнул, что "Украине нужно больше систем ПВО, чтобы обезопасить критическую инфраструктуру и защитить население". "Это главный предмет разговора с нашими международными партнерами", - подчеркнул он.

Целью ночной атаки были объекты генерации электроэнергии - Галущенко