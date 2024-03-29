Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  169687 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  121521 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  123911 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  149748 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  142219 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  144678 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152989 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127496 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  140176 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126766 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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20 марта 2024, 17:18  •  544323 просмотра

Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль

россия осуществила новые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в различных регионах, нанося ущерб и вызывая аварийные отключения электроэнергии, что подчеркивает потребность Украины в большем количестве систем противовоздушной обороны.

Война •   •  16868 просмотра
Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль

На Полтавщине из-за атак рф попаданий или пострадавших нет - ОВА

В Полтавской области не зафиксировано ни одного попадания, жертв или повреждений, несмотря на более 11 часов воздушной тревоги за сутки.

Война •   •  15368 просмотра
На Полтавщине из-за атак рф попаданий или пострадавших нет - ОВА

рф ночью атаковала объекты Нафтогаза, серьезных повреждений нет - компания

Во время ночной атаки российские войска обстреляли объекты Группы Нафтогаз, но серьезных повреждений не нанесли.

Война •   •  13257 просмотра
рф ночью атаковала объекты Нафтогаза, серьезных повреждений нет - компания

Возле Белогоровки на Луганщине отбито очередное нашествие россиян - Лысогор

Очередная российская атака вблизи Белогоровки на Луганщине отбита, а оккупанты готовятся к национализации заброшенного жилья и объектов социальной инфраструктуры на захваченных территориях.

Война •   •  13797 просмотра
Возле Белогоровки на Луганщине отбито очередное нашествие россиян - Лысогор

рф атаковала дронами и ракетами энергообъекты в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях и на Прикарпатье, есть обесточивания - Минэнерго

Российские атаки повредили энергетические объекты во многих регионах Украины, включая Днепропетровскую, Черкасскую, Кировоградскую и Ивано-Франковскую области, вызвав повреждение оборудования и отключение электроэнергии для потребителей.

Война •   •  14114 просмотра
рф атаковала дронами и ракетами энергообъекты в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях и на Прикарпатье, есть обесточивания - Минэнерго

Львовскую область ночью атаковали 11 БПЛА и два "Кинжала": обломки ракеты повредили объект критической инфраструктуры - ОВА

Российские войска атаковали Львовскую область, применив 11 беспилотников и 2 ракеты "Кинжал", повредив критически важную инфраструктуру.

Общество •   •  14090 просмотра
Львовскую область ночью атаковали 11 БПЛА и два "Кинжала": обломки ракеты повредили объект критической инфраструктуры - ОВА

ХАМАС призвал мусульман к походу на Иерусалим и "освобождению Аль-Акса"

Лидер Хамаса Мухаммед Дейф в редком аудиообращении призвал мусульман всего мира идти на Иерусалим и "освободить мечеть Аль-Акса".

Новости Мира •   •  9663 просмотра
ХАМАС призвал мусульман к походу на Иерусалим и "освобождению Аль-Акса"

В Кировоградской области во время атаки рф обломки повредили помещение одного из учреждений и машину - ОВА

Обломки беспилотника повредили здание и автомобиль в Александрийском районе Кировоградской области, выбив окна.

Война •   •  11000 просмотра
В Кировоградской области во время атаки рф обломки повредили помещение одного из учреждений и машину - ОВА

На Николаевщине ночью сбили пять "шахедов" - ОВА

Пять беспилотников "Shahed-131/136" были сбиты силами противовоздушной обороны в Николаевской области в ночь на 29 марта. Также российские войска за прошедшие сутки обстреливали акваторию Очаковской общины и общины Куцуруб.

Общество •   •  11473 просмотра
На Николаевщине ночью сбили пять "шахедов" - ОВА

МВД: под вражеским ударом ночью были 10 регионов, за медпомощью обратились 6 человек, среди которых - ребенок

10 областей Украины были атакованы ночью российскими ракетами и беспилотниками, повредив энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты и жилые дома, в результате чего 6 человек, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью.

Общество •   •  12766 просмотра
МВД: под вражеским ударом ночью были 10 регионов, за медпомощью обратились 6 человек, среди которых - ребенок