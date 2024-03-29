Целью ночной атаки были объекты генерации электроэнергии - Галущенко

Во время ночной атаки на Украину россияне пытались нанести удары по объектам генерации электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей фейсбук-странице, передает УНН.

Детали

Очередная массированная атака страны-террориста на нашу энергетику! На этот раз враг бьет по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью атаки дронами и ракетами были, в частности, объекты генерации электроэнергии подчеркнул министр.

Он отметил, что энергетики, спасатели уже работают над ликвидацией последствий.

Напомним,

В Днепропетровской области применены аварийные отключения света, а на Харьковщине в введены графики почасовых отключений из-за ночной атаки врага.

Польша во время атаки на Украину поднимала в воздух истребители