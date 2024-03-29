Польша во время атаки на Украину поднимала в воздух истребители

Из-за ракетного обстрела Украины для мониторинга ситуации в воздушном пространстве Польши была привлечена авиация Польши и союзных сил. Сообщает Оперативное командование Войска Польского, передает УНН.

Детали

Польские и союзные самолеты взлетели в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины.

Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.

Контекст

Во время ночной атаки 29 марта взрывы раздавались в Днепре, Львовской, Хмельницкой областях, в Черкассах и в Киевской, Ивано-Франковской областях.

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