Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
Польша во время атаки на Украину поднимала в воздух истребители
Макрон заявил, при каких условиях Путина пригласят на G20
29 марта: Международный день русалки, День рождения Кока-колы, День рождения Кока-колы
Bloomberg: США и Великобритания отслеживают 20 миллиардов долларов криптовалютных переводов в Россию
На Франковщине раздаются взрывы
В Хмельницкой области слышны звуки взрывов
США сделали еще один шаг, чтобы остановить производство оружия в России
В Днепре прогремели взрывы
Против поставщика запчастей Boeing открыли дело против поставщика запчастей Boeing
Гарвард удалит переплет, сделанный из человеческой кожи, из книги 1800-х годов
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Польша во время атаки на Украину поднимала в воздух истребители
Польша развернула истребители для мониторинга своего воздушного пространства из-за ракетных атак России на Украину, что привело к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.
Макрон заявил, при каких условиях Путина пригласят на G20
Путин может быть приглашен на саммит "Большой двадцатки" в Бразилии в ноябре только в том случае, если на это согласятся все страны-участницы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
29 марта: Международный день русалки, День рождения Кока-колы, День рождения Кока-колы
Сегодня отмечается Международный день русалок, чествующий мифических морских существ, которые веками захватывали человеческое воображение.
Bloomberg: США и Великобритания отслеживают 20 миллиардов долларов криптовалютных переводов в Россию
США и Великобритания расследуют более 20 миллиардов долларов криптовалютных переводов в Россию через российскую биржу Garantex с помощью Tether, подозревая в содействии финансовым преступлениям и незаконных переводах.
На Франковщине раздаются взрывы
На Ивано-Франковщине слышны звуки взрывов. Взрывы были слышны во многих регионах Украины, в том числе в Ивано-Франковске, Днепре, Львове, Хмельницком, Черкассах и Киевщине во время ночной атаки с ракетными пусками со стороны противника.
В Хмельницкой области слышны звуки взрывов
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, в области воздушная тревога. Воздушные Сили предупредили о пусках вражеских ракет, в том числе "Кинжалов".
США сделали еще один шаг, чтобы остановить производство оружия в России
США попросили американские компании прекратить поставки товаров более чем 600 иностранным клиентам из-за опасений, что эти товары могут быть перенаправлены в Россию для использования в войне в Украине.
В Днепре прогремели взрывы
В Днепре прогремели взрывы, в регионе и по всей стране объявлена воздушная тревога из-за запуска ракет со стороны противника, включая "Кинжалы".
Против поставщика запчастей Boeing открыли дело против поставщика запчастей Boeing
Генеральный прокурор штата Техас расследует деятельность поставщика Boeing - компании Spirit AeroSystems Holdings Inc. - в связи с периодическими проблемами с запасными частями, поставляемыми для Boeing.
Гарвард удалит переплет, сделанный из человеческой кожи, из книги 1800-х годов
Гарвард удалит переплет из кожи человека из книги 19-го века из-за этических проблем, связанных с ее происхождением от умершего пациента, который не дал на это согласия.