По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете российского МиГ-31К

По всей Украине объявлена воздушная тревога на фоне ракетной угрозы из-за российского самолета МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома в рф, пишет УНН со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Детали

Воздушная тревога охватила все области Украины.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

В ВС ВСУ призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Добавим, МиГ-31К - носитель ракеты Х-47М2 "Кинжал".

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