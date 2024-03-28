По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете российского МиГ-31К

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  14522 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  130327 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  136921 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  141255 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  151591 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  126906 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139754 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126528 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143738 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  135043 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

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ПВО сбила около 15 дронов во время ночной атаки по югу - Гуменюк

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Марин Ле Пен будут судить за хищение миллионов евро из фондов Евросоюза

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Публикации

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  176699 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  536202 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  488066 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  503002 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  521254 просмотра

По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете российского МиГ-31К

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы со стороны российского самолета МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома "Саваслейка".

Война •   •  14704 просмотра
По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете российского МиГ-31К

россияне за сутки атаковали 12 населенных пунктов Донетчины: ударили планирующим боеприпасом и обстреливали "Смерчем"

За минувшие сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, повредив жилые дома, больницу, магазины, административные здания и гаражи, в результате чего один мирный житель погиб и двое получили ранения.

Война •   •  14825 просмотра
россияне за сутки атаковали 12 населенных пунктов Донетчины: ударили планирующим боеприпасом и обстреливали "Смерчем"

Под видом капеллана хотел шпионить за десантниками: задержали "крота" российского гру

Служба безопасности Украины задержала в Киеве "крота" российской разведки, который под видом капеллана пытался проникнуть к украинским десантникам, чтобы шпионить за их местами дислокации, передвижениями, вооружением и боевыми действиями, в пользу российской военной разведки.

Война •   •  14987 просмотра
Под видом капеллана хотел шпионить за десантниками: задержали "крота" российского гру

Главнокомандующий ВСУ показал видеокадры, как украинские защитники уничтожают оккупантов

Украинские защитники успешно уничтожили российскую военную технику и вооружение, о чем свидетельствуют видеоматериалы, обнародованные Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  18241 просмотра
Главнокомандующий ВСУ показал видеокадры, как украинские защитники уничтожают оккупантов

Укрзализныця запустила новый маршрут в Прагу

Запущен новый международный железнодорожный маршрут, соединяющий Прагу, Кошице и Чоп, с ежедневным железнодорожным сообщением, которое обслуживается Укрзализныцей и RegioJet, предлагая 13-часовое путешествие между Прагой и Чопом.

Общество •   •  18255 просмотра
Укрзализныця запустила новый маршрут в Прагу

Атака "шахедами" на Харьков: прокуратура показала последствия

В Харькове в результате ночной атаки российских беспилотников были повреждены ресторан, магазин, офисные помещения и жилые дома.

Война •   •  16443 просмотра
Атака "шахедами" на Харьков: прокуратура показала последствия

Партизаны "АТЭШ" зафиксировали прибытие новой партии военной техники рф в оккупированный Крым

Украинские партизаны зафиксировали прибытие новой партии российской военной техники на железнодорожную станцию Остряково в оккупированном Крыму, причем часть техники может быть нерабочей.

Война •   •  16857 просмотра
Партизаны "АТЭШ" зафиксировали прибытие новой партии военной техники рф в оккупированный Крым

Вражеская атака "шахедами" на Запорожье: спасатели показали последствия

Атака вражеских беспилотников в Запорожье вызвала пожары в жилых домах, ранив 2 женщин.

Общество •   •  18314 просмотра
Вражеская атака "шахедами" на Запорожье: спасатели показали последствия

В Донецкой области спасатели несколько часов ликвидировали пожар в результате российского обстрела

россияне атаковали город Горняк в Донецкой области, повредив автомобили, гаражи и частично разрушив двухэтажное здание недействующего учебного заведения, вызвав пожары, на тушение которых спасателям понадобилось несколько часов.

Общество •   •  16428 просмотра
В Донецкой области спасатели несколько часов ликвидировали пожар в результате российского обстрела

В Луцке сегодня завершают отопительный сезон, горожан предупреждают о перебоях с горячей водой

Сегодня в Луцке завершается отопительный сезон, поэтому в течение дня ожидаются перебои с горячим водоснабжением.

Общество •   •  13971 просмотра
В Луцке сегодня завершают отопительный сезон, горожан предупреждают о перебоях с горячей водой