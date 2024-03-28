Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
Украинская ПВО уничтожила ночью 26 из 28 "шахедов"
Силы обороны нанесли по россиянам 10 авиаударов за сутки - Генштаб
Классическая сумка Chanel впервые преодолела ценовой барьер в 10 000 евро
Глава Службы внешней разведки России посетил визитом КНДР
Ночная атака "шахедов" по Запорожью: ранены 2 женщины
ПВО сбила около 15 дронов во время ночной атаки по югу - Гуменюк
Bloomberg: Байден сократил отставание от Трампа в шести штатах
В Запорожье из-за обстрела "шахедами" два человека ранены
28 марта: Всемирный день фортепиано, День рождения стиральной машины, День рождения стиральной машины
Латвия объявила российского дипломата персоной нон грата
Публикации
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
Украинская ПВО уничтожила ночью 26 из 28 "шахедов"
Украинская противовоздушная оборона сбила 26 из 28 российских беспилотников "шахед" во время ночной атаки над несколькими регионами.
Силы обороны нанесли по россиянам 10 авиаударов за сутки - Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 10 авиационных ударов по российскому личному составу, вооружению, военной технике, средствам противовоздушной обороны, станциям радиоэлектронной борьбы и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами.
Классическая сумка Chanel впервые преодолела ценовой барьер в 10 000 евро
Chanel поднял цены на свои сумки среднего размера с клапаном до более 10 000 евро в Париже, что на 6,2% больше, чем в начале 2024 года, из-за роста затрат на сырье и производство, несмотря на снижение спроса.
Глава Службы внешней разведки России посетил визитом КНДР
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин совершил 3-дневный визит в Северную Корею и обсудил с министром государственной безопасности КНДР Ли Чан Дэ усиление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.
Ночная атака "шахедов" по Запорожью: ранены 2 женщины
Две женщины были ранены в результате ночной атаки иранских беспилотников "Шахед" в Запорожье, что повлекло пожары в жилых домах.
ПВО сбила около 15 дронов во время ночной атаки по югу - Гуменюк
Около 15 беспилотников были сбиты украинской противовоздушной обороной во время ночной атаки России на юге страны, направленной на энергетические и промышленные объекты.
Bloomberg: Байден сократил отставание от Трампа в шести штатах
Согласно опросу Bloomberg News и Morning Consult, проведенному в марте, Байден сокращает разрыв с Трампом в шести колеблющихся штатах.
В Запорожье из-за обстрела "шахедами" два человека ранены
Два человека получили легкие ранения и более 40 зданий были повреждены в Запорожье в результате ночных атак вражеских беспилотников.
28 марта: Всемирный день фортепиано, День рождения стиральной машины, День рождения стиральной машины
Сегодня, 28 марта, музыканты и поклонники музыки во всем мире могут присоединиться к празднованию Всемирного дня фортепиано. Дата празднования выбрана не случайно - Всемирный день фортепиано отмечается в 88 день года, ведь у этого музыкального инструмента именно такое количество клавиш. В обычные годы событие приходится на 29 марта, а в високосный год - на 28 марта.
Латвия объявила российского дипломата персоной нон грата
Латвия объявила российского дипломата персоной нон-грата и выслала его из страны до 10 апреля из-за "неприемлемых и провокационных публичных заявлений посольства России".