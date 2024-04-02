Сумская область: россияне обстреляли 11 громад в приграничной зоне

Российские военные обстреляли Сумскую область 39 раз. Под вражеским огнем оказались жители 11 общин в приграничной зоне. В общем, там прогремело 226 взрывов. О ситуации в регионе рассказали в Сумской ОВА, пишет УНН.

В течение дня россияне совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 226 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Глуховская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады. - сообщили в Сумские ОВА.

Детали

По данным вечернего отчета областной военной администрации россияне из минометов обстреляли жителей Новослободской, Есманьской, Шалыгинской, Зноб-Новгородской и Глуховской громад.

По жителям Великописаревской ОТГ захватчики били из артиллерии и минометов, а также нанесли авиаудар с вертолета десятью НАР.

Ракетами НАР с геликостера, а также FPV-дроном армейцы рф атаковали Белополье.

Хотинскую и Середино-Будскую громады оккупанты обстреляли из артиллерии.

На жителей Юнаковской ОТГ враг направил БПЛА с подвешенными взрывчатыми предметами, и минометный огонь.

А жителей Краснополья россияне атаковали из РСЗО, минометов, артиллерии и в придачу нанесли авиудар с вертолета, выпустив 40 НУРС.

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья