В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

В Сумской области эвакуация населения из населенных пунктов 5-километровой зоны от государственной границы Украины с рф продолжается в целом с августа 2023 года. С тех пор было эвакуировано около 6 тысяч человек. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Сумской областной военной администрации.

Детали

Ситуация на приграничных территориях в Сумской области в последнее время резко ухудшилась. Враг и раньше регулярно наносил удары и обстреливал из минометов, однако в последние недели они стали намного интенсивнее. Кроме того, на территорию Украины через Сумскую область пытаются проникнуть вражеские ДРГ.

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Как сообщили в ОВА, еще по состоянию на 19 марта этого года все жители 5-километровой зоны были уведомлены о необходимости эвакуации. В ОВА также рассказали, что когда в прошлом году был принят план эвакуации, то речь шла о населении 4 районов: Конотопского, Ахтырского, Сумского, Шосткинского (всего 15 территориальных громад или 115 населенных пунктов). Общее количество жителей этих районов, которые подлежали эвакуации, составляет более 16 400 человек, в том числе 1411 детей. По состоянию на 19 марта количество лиц, написавших отказ от эвакуации, составило 6149 граждан, в том числе 345 детей.

"Представители местных органов самоуправления продолжают проводить разъяснительную работу с местным населением. Даже те граждане, кто отказался эвакуироваться, могут изменить свое решение", - добавил в ответе УНН глава областной государственной администрации - начальник областной военной администрации Владимир Артюх.

В ответе Сумской ОВА, датированном 31 марта, говорится, что "с начала проведения мероприятий по эвакуации общее количество эвакуированного населения составляет 5804 человек, в том числе 924 детей". Больше всего было эвакуировано людей из Сумского района - более 2894 человек, из которых 384 ребенка.

Также были эвакуированы:

Шосткинский район - 2023 человека (в том числе 464 детей);

Ахтырский район - 601 человек (в том числе 52 ребенка);

Конотопский район - 286 человек (в том числе 24 ребенка).

Сообщили в ОВА и о ситуации с эвакуацией жителей Великой Писаревки и населенных пунктов, входящих в громаду.

"В связи с обострением оперативной обстановки на территории Великописаревской территориальной громады Ахтырского района Сумской области, связанной с постоянными обстрелами приграничных территорий, Сумской областной государственной администрацией - областной военной администрацией организована эвакуация населения, которое изъявило желание эвакуироваться из поселка Великая Писаревка.

В период с 13 по 25 марта 2024 года из Великой Писаревки осуществлена организованная эвакуация 339 человек, из них 36 детей: эвакуационными автобусами - 319 человек, из них 29 детей; с помощью Вооруженных Сил Украины - 7 человек, из них 3 детей; с помощью Главного управления Национальной полиции в Сумской области - 6 человек, из них 4 ребенка; с помощью волонтеров - 7 человек. Также 3167 человек, из них 470 детей, выехали самостоятельно.

Эвакуированное население размещено на территории Ахтырской городской, Груньской сельской и Чупаховской поселковой территориальных громад в подготовленных для этого случая помещениях, большая часть населения расселилась у родных и знакомых", - сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Сейчас продолжаются мероприятия для увеличения количества обустроенных мест для размещения людей, если в этом будет необходимость.

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