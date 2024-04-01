Вражеская ДРГ пытались зайти на Сумщине: пограничники отбили нападение
Киев • УНН
Украинские пограничники отбили нападение российской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть на территорию Сумской области, вступили в перестрелку и заставили врага отступить.
Украинские пограничники отбили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы в Сумской области, сообщили в понедельник в Госпогранслужбе, передает УНН.
Российские диверсанты пытались зайти на территорию Сумской области. ДРГ была разоблачена пограничниками, которые сразу открыли огонь на поражение
Как сообщается, завязался стрелковый бой, на помощь оперативно пришли резервы ГПСУ, НГУ и ВСУ, в частности, были задействованы артиллерийские расчеты.
"Враг отступил", - отметили пограничники.
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