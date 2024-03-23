На Сумщине принудительно эвакуируют детей еще из трех населенных пунктов

Из-за ситуации с безопасностью в трех населенных пунктах Шосткинского района Сумщины принято решение о принудительной эвакуации детей. Всего планируется эвакуировать 54 ребенка. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передаетесть УНН.

Детали

Из-за ситуации с безопасностью в трех населенных пунктах Сумщины принято решение об эвакуации детей принудительно. Соответствующее решение согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения - говорится в сообщении.

Отмечается, что дети вместе с их родителями или другими законными представителями будут эвакуированы в места безопасного размещения.

"В целом планируется эвакуировать 54 ребенка из трех населенных пунктов Шосткинского района в разные области, которые выразили готовность их принять", - добавляют в министерстве.

За более подробной информацией можно обратиться на горячую линию Сумского областного контактного центра: (0542) 66-33-77 (бесплатно для жителей г. Сумы и Сумского района), 0-800-301-501 (бесплатно для жителей Сумской области). Горячая линия работает ежедневно с 8:30 до 17:30.

Напомним

российские войска в ночь на 23 марта и сегодня утром совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 35 взрывов.