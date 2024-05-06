Оккупанты обстреляли Сумскую область: 31 атака, 169 взрывов, ранены местные жители и дети

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
khotinХотин
tsvilikhovkaЦвилиховка
sumyСумы
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
  •  58501 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  106431 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  111699 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  223554 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  210634 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  206545 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173693 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113787 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129052 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126594 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Новости по теме
Оккупанты обстреляли Сумскую область: 31 атака, 169 взрывов, ранены местные жители и дети

Оккупанты обстреляли Сумскую область: 31 атака, 169 взрывов, ранены местные жители и дети

  •  7511 просмотра
Столичный учитель назвал мальчика-переселенца сепаратистом: Лубинец обратился к правоохранителям

Столичный учитель назвал мальчика-переселенца сепаратистом: Лубинец обратился к правоохранителям

  •  9794 просмотра
В российском смоленске вспыхнул масштабный пожар на кирпичном заводе: очевидцы слышали два взрыва

В российском смоленске вспыхнул масштабный пожар на кирпичном заводе: очевидцы слышали два взрыва

  •  11604 просмотра
Силы обороны контролируют обстановку: Волошин о Часов Яре

Силы обороны контролируют обстановку: Волошин о Часов Яре

  •  12580 просмотра
Оккупанты повторно ударили по объектам энергетики на Сумщине: потребителей призывают экономить

Оккупанты повторно ударили по объектам энергетики на Сумщине: потребителей призывают экономить

  •  13425 просмотра
В Тисе за сутки обнаружили шестерых погибших, которые пытались незаконно пересечь границу - журналист

В Тисе за сутки обнаружили шестерых погибших, которые пытались незаконно пересечь границу - журналист

  •  13366 просмотра
ХАМАС согласился на предложение Египта о прекращении огня. В Израиле заявили, что не поддерживают это соглашение

ХАМАС согласился на предложение Египта о прекращении огня. В Израиле заявили, что не поддерживают это соглашение

  •  13235 просмотра
Зеленский пригласил на Саммит мира лидеров Литвы, Польши, Канады и Эстонии

Зеленский пригласил на Саммит мира лидеров Литвы, Польши, Канады и Эстонии

  •  16257 просмотра
Министр иностранных дел Польши надеется, что НАТО очертит планы по укреплению безопасности Украины

Министр иностранных дел Польши надеется, что НАТО очертит планы по укреплению безопасности Украины

  •  14116 просмотра
Зеленский провел Ставку: говорили о фронте и производстве собственного вооружения

Зеленский провел Ставку: говорили о фронте и производстве собственного вооружения

  •  14691 просмотра

Популярные

Двое студенток из Нового Орлеана решили 2000-летнюю математическую головоломку, а сейчас работают над новыми доказательствами

Двое студенток из Нового Орлеана решили 2000-летнюю математическую головоломку, а сейчас работают над новыми доказательствами

  •  29192 просмотра
Обломки вражеского шахеда повредили частный дом на Полтавщине

Обломки вражеского шахеда повредили частный дом на Полтавщине

  •  28575 просмотра
Евровидение-2024: как смотреть и как голосовать

Евровидение-2024: как смотреть и как голосовать

  •  36622 просмотра
Дартистка отказалась играть на турнире против транс-женщины: что известно

Дартистка отказалась играть на турнире против транс-женщины: что известно

  •  39786 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

  •  112063 просмотра

Публикации

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

  •  112063 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  225095 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  384096 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  390758 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  408001 просмотра

Оккупанты обстреляли Сумскую область: 31 атака, 169 взрывов, ранены местные жители и дети

За день россияне 31 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав разрушения и ранения среди мирного населения, в том числе детей.

Общество •   •  7511 просмотра
Оккупанты обстреляли Сумскую область: 31 атака, 169 взрывов, ранены местные жители и дети

Столичный учитель назвал мальчика-переселенца сепаратистом: Лубинец обратился к правоохранителям

Учитель киевской школы словесно оскорблял и угрожал ребенку-переселенцу, называя его "сепаратистом". Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека взял дело под личный контроль и требовал беспристрастного расследования дискриминационных действий педагога.

Общество •   •  9794 просмотра
Столичный учитель назвал мальчика-переселенца сепаратистом: Лубинец обратился к правоохранителям

В российском смоленске вспыхнул масштабный пожар на кирпичном заводе: очевидцы слышали два взрыва

Мощный пожар вспыхнул на кирпичном заводе в смоленске, россия, после двух глухих взрывов, вызвав обрушение крыши и охватив площадь в 1500 квадратных метров.

Криминал и ЧП •   •  11604 просмотра
В российском смоленске вспыхнул масштабный пожар на кирпичном заводе: очевидцы слышали два взрыва

Силы обороны контролируют обстановку: Волошин о Часов Яре

Силы обороны контролируют ситуацию вокруг города Часов Яр, активные боевые действия продолжаются днем и ночью, но российская армия не вошла в город, несмотря на пропагандистские заявления.

Война •   •  12580 просмотра
Силы обороны контролируют обстановку: Волошин о Часов Яре

Оккупанты повторно ударили по объектам энергетики на Сумщине: потребителей призывают экономить

россия снова атаковала энергетические объекты в Сумской области, оставив без электроснабжения 419 700 абонентов в 1 325 населенных пунктах, но энергетики работали 24/7, чтобы восстановить электроснабжение.

Война •   •  13425 просмотра
Оккупанты повторно ударили по объектам энергетики на Сумщине: потребителей призывают экономить

В Тисе за сутки обнаружили шестерых погибших, которые пытались незаконно пересечь границу - журналист

В реке Тиса было найдено шесть тел мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинскую границу, некоторые из них провели в воде длительное время. Официально ГПСУ сообщили только об одном найденном утопленнике.

Война •   •  13366 просмотра
В Тисе за сутки обнаружили шестерых погибших, которые пытались незаконно пересечь границу - журналист

ХАМАС согласился на предложение Египта о прекращении огня. В Израиле заявили, что не поддерживают это соглашение

ХАМАС принимает предложение Египта и Катара о прекращении огня, чтобы прекратить войну с Израилем, но Иерусалиме заявили, что не поддерживают соглашение предложенное Каиром.

Новости Мира •   •  13235 просмотра
ХАМАС согласился на предложение Египта о прекращении огня. В Израиле заявили, что не поддерживают это соглашение

Зеленский пригласил на Саммит мира лидеров Литвы, Польши, Канады и Эстонии

Президент Зеленский провел международные переговоры и лично пригласил лидеров Литвы, Польши, Эстонии и Канады на предстоящий Глобальный саммит мира в Швейцарии, чтобы заручиться поддержкой украинской мирной формулы и принудить россию к миру.

политика •   •  16257 просмотра
Зеленский пригласил на Саммит мира лидеров Литвы, Польши, Канады и Эстонии

Министр иностранных дел Польши надеется, что НАТО очертит планы по укреплению безопасности Украины

Министр иностранных дел Польши надеется, что НАТО очертит планы по укреплению безопасности Украины и ее интеграции в Альянс во время предстоящего саммита в Вашингтоне.

Война •   •  14116 просмотра
Министр иностранных дел Польши надеется, что НАТО очертит планы по укреплению безопасности Украины

Зеленский провел Ставку: говорили о фронте и производстве собственного вооружения

Президент Зеленский провел совещание, на котором обсудил ситуацию на фронте, отечественное производство оружия и укомплектование бригад, отметив необходимость реальной логистики для обеспечения своевременной доставки оружия и боеприпасов от партнеров украинским солдатам.

Война •   •  14691 просмотра
Зеленский провел Ставку: говорили о фронте и производстве собственного вооружения