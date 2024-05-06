Оккупанты обстреляли Сумскую область: 31 атака, 169 взрывов, ранены местные жители и дети

Вражеские войска совершили 31 обстрел территорий Сумской области, вызвав значительные разрушения и ранения среди гражданского населения, включая детей. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 31 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 169 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады - Сумская областная военная администрация.

Ситуация в общинах:

Ворожбянская: оккупанты нанесли удары тремя FPV дронами (3 взрыва) и авиаудар КАБ (2 взрыва).

Краснопольская: противник ударил из артиллерии (17 взрывов). Также был удар БпЛА типа "Ланцет" (1 взрыв) и сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв). В результате одного из артобстрелов ранен местный житель. Также травмированы двое детей (2009 г.р. и 2010 г.р.).

Эсманьская: враг обстрелял из миномета (6 взрывов), артиллерии (20 взрывов), ударил FPV дроном (1 взрыв).

Середино-Будская: россияне били из РСЗО (4 взрыва), артиллерии (18 взрывов).

Новослободская: вражеские силы совершили обстрелы из артиллерии (13 взрывов), миномета (1 взрыв) и авиаудар КАБ (3 взрыва).

Миропольская: 2 мины сбросил враг на территорию громады и нанес артиллерийские обстрелы (27 взрывов).

Хотинская: армия рф осуществила пуск НУРС с вертолета (6 взрывов), обстреляла из РСЗО (4 взрыва), минометов (2 взрыва).

Белопольская: оккупанты обстреляли из минометов (18 взрывов) и нанесли авиаудар КАБ (5 взрывов).

Великописаревская: противник совершил артиллерийский обстрел (7 взрывов).

Зноб-Новгородская: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.

Юнаковская: враг ударил из артиллерии (3 взрыва).

Оккупанты повторно ударили по объектам энергетики на Сумщине: потребителей призывают экономить