Окупанти обстріляли Сумську область: 31 атака, 169 вибухів, поранені місцеві мешканці та діти
Київ • УНН
За день росіяни 31 раз обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши руйнування та поранення серед мирного населення, в тому числі дітей.
Ворожі війська здійснили 31 обстріл територій Сумської області, спричинивши значні руйнування та поранення серед цивільного населення, включаючи дітей. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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Протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 169 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади
Ситуація у громадах:
Ворожбянська: окупанти завдали ударів трьома FPV дронами (3 вибухи) та авіаудар КАБ (2 вибухи).
Краснопільська: противник вдарив з артилерії (17 вибухів). Також був удар БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух) та скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). Внаслідок одного із артобстрілів поранено місцевого жителя. Також травмовано двох дітей (2009 р.н. та 2010 р.н).
Есманьська: ворог обстріляв з міномету (6 вибухів), артилерії (20 вибухів), ударив FPV дроном (1 вибух).
Середино-Будська: росіяни били з РСЗВ (4 вибухи), артилерії (18 вибухів).
Новослобідська: ворожі сили здійснили обстріли з артилерії (13 вибухів), міномету (1 вибух) та авіаудар КАБ (3 вибухи).
Миропільська: 2 міни скинув ворог на територію громади та наніс артилерійські обстріли (27 вибухів).
Хотінська: армія рф здійснила пуск НУРС з гелікоптера (6 вибухів), обстріляла з РСЗВ (4 вибухи), мінометів (2 вибухи).
Білопільська: окупанти обстріляли з мінометів (18 вибухів) та нанесли авіаудар КАБ (5 вибухів).
Великописарівська: противник здійснив артилерійський обстріл (7 вибухів).
Зноб-Новгородська: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
Юнаківська: ворог вдарив з артилерії (3 вибухи).
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