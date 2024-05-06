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Окупанти обстріляли Сумську область: 31 атака, 169 вибухів, поранені місцеві мешканці та діти

Окупанти обстріляли Сумську область: 31 атака, 169 вибухів, поранені місцеві мешканці та діти

Київ • УНН

 • 54360 перегляди

За день росіяни 31 раз обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши руйнування та поранення серед мирного населення, в тому числі дітей.

Ворожі війська здійснили 31 обстріл територій Сумської області, спричинивши значні руйнування та поранення серед цивільного населення, включаючи дітей. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 169 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади

- Сумська обласна військова адміністрація.

Ситуація у громадах:

Ворожбянська: окупанти завдали ударів трьома FPV дронами (3 вибухи) та авіаудар КАБ (2 вибухи).

Краснопільська: противник вдарив з артилерії (17 вибухів). Також був удар БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух) та скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). Внаслідок одного із артобстрілів поранено місцевого жителя. Також травмовано двох дітей (2009 р.н. та 2010 р.н).

Есманьська: ворог обстріляв з міномету (6 вибухів), артилерії (20 вибухів), ударив FPV дроном (1 вибух).

Середино-Будська: росіяни били з РСЗВ (4 вибухи), артилерії (18 вибухів).

Новослобідська: ворожі сили здійснили обстріли з артилерії (13 вибухів), міномету (1 вибух) та авіаудар КАБ (3 вибухи).

Миропільська: 2 міни скинув ворог на територію громади та наніс артилерійські обстріли (27 вибухів).

Хотінська: армія рф здійснила пуск НУРС з гелікоптера (6 вибухів), обстріляла з РСЗВ (4 вибухи), мінометів (2 вибухи).

Білопільська: окупанти обстріляли з мінометів (18 вибухів) та нанесли авіаудар КАБ (5 вибухів).

Великописарівська: противник здійснив артилерійський обстріл (7 вибухів).

Зноб-Новгородська: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Юнаківська: ворог вдарив з артилерії (3 вибухи).

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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