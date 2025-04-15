Цвіліхівка

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30744 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161331 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139425 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142161 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136375 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136157 перегляди

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14 квітня, 09:52 • 196739 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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росіяни обстріляли 8 громад Сумщини: 33 вибухи за ніч

Вночі та зранку російські війська здійснили 21 обстріл прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи в 8 громадах, включаючи авіаудари, артилерію та атаки дронами.

Війна • 19 серпня, 06:02 • 24507 перегляди

Росіяни скинули КАБ на Білопілля на Сумщині, попередньо є загибла людина

Російські війська атакували Білопілля в Сумській області, скинувши КАБ. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. За ніч росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій області.

Суспільство • 18 серпня, 14:16 • 38355 перегляди

Армія рф з ночі обстріляла три громади Сумщини: зафіксовано 16 вибухів

росіяни обстріляли з мінометів прикордонні райони та населені пункти Сумської області України, зафіксовано 16 вибухів у Краснопільській, Есманській та Шалигинській громадах.

Війна • 23 травня, 05:53 • 14889 перегляди

росіяни вночі та вранці обстріляли 5 громад Сумщини: пролунало понад 50 вибухів

росіяни 10 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 56 вибухів з мінометів, артилерії, танків та РСЗВ.

Війна • 12 травня, 07:13 • 27142 перегляди

За день рф здійснила 21 обстріл на Сумщині: загинула жінка під час ракетного удару

Внаслідок російського ракетного удару по Сумській громаді загинула жінка 1987 року народження, а ворожі сили здійснили 21 обстріл по всій Сумській області, що призвело до 93 вибухів з артилерії, мінометів та безпілотників.

Суспільство • 11 травня, 20:31 • 53609 перегляди

Окупанти обстріляли Сумську область: 31 атака, 169 вибухів, поранені місцеві мешканці та діти

За день росіяни 31 раз обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши руйнування та поранення серед мирного населення, в тому числі дітей.

Суспільство • 6 травня, 19:25 • 54368 перегляди

Сумщина: росіяни обстріляли 11 громад у прикордонні

Російські окупанти 58 разів обстріляли 11 громад Сумської області, здійснивши 286 вибухів з різних видів зброї, включаючи артилерію, міномети, ракети та боєприпаси для БПЛА.

Війна • 30 квітня, 19:50 • 20221 перегляди

Армія рф уночі та вранці обстріляла Сумщину з мінометів і артилерії: 41 вибух

росіяни 6 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 41 вибух та обстрілявши Краснопільську та Есманську громади з мінометів та артилерії.

Війна • 29 квітня, 05:44 • 18135 перегляди

Сумщина: за день зафіксовано 51 обстріл та 242 вибухи, налічується 4 поранених

За один день російські війська здійснили 51 ворожий обстріл прикордонних районів і населених пунктів у Сумській області України, в результаті чого сталося 242 вибухи і 4 цивільні особи отримали поранення.

Війна • 23 квітня, 19:39 • 52271 перегляди

росіяни 7 разів завдали ударів по Сумщині

Росіяни завдали 7 ударів по Сумській області 21 квітня, обстрілявши Миропільську, Білопільську, Краснопільську та Середино-Будську громади з мінометів, артилерії та безпілотників-камікадзе, внаслідок чого сталося 36 вибухів.

Суспільство • 21 квітня, 20:05 • 90185 перегляди

Війська рф вночі та зранку обстріляли дві громади на Сумщині - ОВА

російські війська вночі та вранці обстріляли два населених пункти в Сумській області України, зафіксовано 11 вибухів від артилерійського вогню.

Суспільство • 21 квітня, 06:24 • 35013 перегляди

росіяни обстріляли Сумщину: 283 вибухи, одна людина поранена

У суботу, 20 квітня, російські військові здійснили 283 вибухи у 13 населених пунктах Сумської області, поранивши одну людину.

Суспільство • 20 квітня, 19:28 • 48647 перегляди

Ворог за добу завдав 85 ударів по Сумщині: є поранений, пошкоджені багатоквартирні будинки

За минулу добу російські війська 85 разів завдали ударів по Сумській області, поранивши одну людину та пошкодивши житлові будинки, автомобілі та інше майно.

Війна • 19 квітня, 09:31 • 15726 перегляди

У Сумській області: ворожі обстріли призвели до поранення цивільного жителя

У Сумській області сили рф здійснили 14 обстрілів, внаслідок яких сталося 82 вибухи, а один цивільний отримав поранення внаслідок обстрілу з російської артилерії у Білопільській громаді.

Війна • 18 квітня, 19:35 • 24974 перегляди

Ворог заатакував Сумщину: 35 обстрілів, 218 вибухів за день

російські війська здійснили 35 обстрілів прикордонних районів і населених пунктів у Сумській області, внаслідок чого сталося 218 вибухів і один цивільний отримав поранення в Ямпільській громаді.

Війна • 16 квітня, 19:33 • 55894 перегляди

Сумщина: армійці рф обстріляли три громади у прикордонні

У понеділок російські військові 4 рази обстріляли 3 прикордонні населені пункти в Сумській області України з мінометів, авіабомб та авіаударів, спричинивши 8 вибухів.

Війна • 15 квітня, 20:02 • 21859 перегляди

50 вибухів за день: російські війська обстріляли Сумщину

У вівторок, 9 квітня, російські війська обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області, було зафіксовано 50 вибухів від артилерії, мінометів, ракет і безпілотників.

Суспільство • 9 квітня, 21:11 • 31593 перегляди

Сили рф продовжують атакувати Сумщину: 15 обстрілів та 83 вибухи за день

У Сумській області за добу зафіксовано 15 обстрілів територій та населених пунктів, внаслідок яких сталося 83 вибухи з різних видів зброї, включаючи міномети, безпілотники та ракети.

Війна • 4 квітня, 20:07 • 22657 перегляди

На Сумщину росіяни здійснили нічну атаку КАБами - ОВА

За ніч росіяни обстріляли КАБами та з мінометів Сумську область України, зафіксовані вибухи.

Війна • 4 квітня, 06:12 • 25955 перегляди

Сумська область: росіяни обстріляли 11 громад у прикордонній зоні

Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області 39 разів, що призвело до 226 вибухів, використовуючи різні види зброї, включаючи міномети, артилерію, ракети та удари з гелікоптерів.

Війна • 2 квітня, 20:28 • 41159 перегляди

Сумщина: російські окупанти 28 разів обстріляли прикордоння, під вогонь потрапили жителі 12 громад

Російські окупанти 28 разів обстріляли 12 громад Сумської області, зафіксувавши 167 вибухів, використовуючи різну зброю, включаючи артилерію, міномети, РСЗВ, безпілотники та гелікоптери.

Війна • 28 березня, 21:49 • 37123 перегляди

росіяни вночі та зранку атакували дві громади Сумщини: було 16 вибухів

Вночі та вранці росіяни атакували дві громади в Сумській області, обстрілявши їх з мінометів та артилерії. Зафіксовано 16 вибухів.

Суспільство • 27 березня, 07:10 • 24564 перегляди

На Сумщині за ніч ворог обстріляв три громади: 30 вибухів

Російські війська обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області України, завдавши шкоди будівлям і приватним будинкам, зафіксовано 30 вибухів.

Війна • 26 березня, 07:00 • 29162 перегляди