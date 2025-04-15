Цвіліхівка

Сили рф продовжують атакувати Сумщину: 15 обстрілів та 83 вибухи за день

У Сумській області за добу зафіксовано 15 обстрілів територій та населених пунктів, внаслідок яких сталося 83 вибухи з різних видів зброї, включаючи міномети, безпілотники та ракети.