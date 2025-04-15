Цвіліхівка

Вночі та зранку російські війська здійснили 21 обстріл прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи в 8 громадах, включаючи авіаудари, артилерію та атаки дронами.
Російські війська атакували Білопілля в Сумській області, скинувши КАБ. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. За ніч росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій області.
росіяни обстріляли з мінометів прикордонні райони та населені пункти Сумської області України, зафіксовано 16 вибухів у Краснопільській, Есманській та Шалигинській громадах.
росіяни 10 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 56 вибухів з мінометів, артилерії, танків та РСЗВ.
Внаслідок російського ракетного удару по Сумській громаді загинула жінка 1987 року народження, а ворожі сили здійснили 21 обстріл по всій Сумській області, що призвело до 93 вибухів з артилерії, мінометів та безпілотників.
За день росіяни 31 раз обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши руйнування та поранення серед мирного населення, в тому числі дітей.
Російські окупанти 58 разів обстріляли 11 громад Сумської області, здійснивши 286 вибухів з різних видів зброї, включаючи артилерію, міномети, ракети та боєприпаси для БПЛА.
росіяни 6 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 41 вибух та обстрілявши Краснопільську та Есманську громади з мінометів та артилерії.
За один день російські війська здійснили 51 ворожий обстріл прикордонних районів і населених пунктів у Сумській області України, в результаті чого сталося 242 вибухи і 4 цивільні особи отримали поранення.
Росіяни завдали 7 ударів по Сумській області 21 квітня, обстрілявши Миропільську, Білопільську, Краснопільську та Середино-Будську громади з мінометів, артилерії та безпілотників-камікадзе, внаслідок чого сталося 36 вибухів.
російські війська вночі та вранці обстріляли два населених пункти в Сумській області України, зафіксовано 11 вибухів від артилерійського вогню.
У суботу, 20 квітня, російські військові здійснили 283 вибухи у 13 населених пунктах Сумської області, поранивши одну людину.
За минулу добу російські війська 85 разів завдали ударів по Сумській області, поранивши одну людину та пошкодивши житлові будинки, автомобілі та інше майно.
У Сумській області сили рф здійснили 14 обстрілів, внаслідок яких сталося 82 вибухи, а один цивільний отримав поранення внаслідок обстрілу з російської артилерії у Білопільській громаді.
російські війська здійснили 35 обстрілів прикордонних районів і населених пунктів у Сумській області, внаслідок чого сталося 218 вибухів і один цивільний отримав поранення в Ямпільській громаді.
У понеділок російські військові 4 рази обстріляли 3 прикордонні населені пункти в Сумській області України з мінометів, авіабомб та авіаударів, спричинивши 8 вибухів.
У вівторок, 9 квітня, російські війська обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області, було зафіксовано 50 вибухів від артилерії, мінометів, ракет і безпілотників.
У Сумській області за добу зафіксовано 15 обстрілів територій та населених пунктів, внаслідок яких сталося 83 вибухи з різних видів зброї, включаючи міномети, безпілотники та ракети.
За ніч росіяни обстріляли КАБами та з мінометів Сумську область України, зафіксовані вибухи.
Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області 39 разів, що призвело до 226 вибухів, використовуючи різні види зброї, включаючи міномети, артилерію, ракети та удари з гелікоптерів.
Російські окупанти 28 разів обстріляли 12 громад Сумської області, зафіксувавши 167 вибухів, використовуючи різну зброю, включаючи артилерію, міномети, РСЗВ, безпілотники та гелікоптери.
Вночі та вранці росіяни атакували дві громади в Сумській області, обстрілявши їх з мінометів та артилерії. Зафіксовано 16 вибухів.
Російські війська обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області України, завдавши шкоди будівлям і приватним будинкам, зафіксовано 30 вибухів.