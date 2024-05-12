росіяни вночі та вранці обстріляли 5 громад Сумщини: пролунало понад 50 вибухів
Київ • УНН
росіяни 10 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 56 вибухів з мінометів, артилерії, танків та РСЗВ.
Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 56 вибухів. Ворог відкривав вогонь із мінометів, артилерії, танків та РСЗВ. Про це повідомила Сумська ОВА, передає УНН.
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Як повідомляється, ворожих обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Есманьська громади.
Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів).
Есманьська громада: здійснено обстріли з мінометів (7 вибухів).
Хотінська громада: зафіксовано обстріл з танку (15 вибухів), мінометів (6 вибухів), РСЗВ (6 вибухів).
Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (13 вибухів).
Юнаківська громада: був артилерійський обстріл (2 вибухи).
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