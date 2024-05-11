За день рф здійснила 21 обстріл на Сумщині: загинула жінка під час ракетного удару
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по Сумській громаді загинула жінка 1987 року народження, а ворожі сили здійснили 21 обстріл по всій Сумській області, що призвело до 93 вибухів з артилерії, мінометів та безпілотників.
У межах дня на Сумщині ворожі сили здійснили 21 обстріл. Унаслідок ракетного удару в Сумській громаді загинула жінка 1987 року народження. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Протягом дня російські війська 21 обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи, які стали наслідком артилерійських ударів, мінометних обстрілів та атак безпілотних літальних апаратів.
Ситуація в громадах:
Краснопільська: окупанти били з мінометів (10 вибухів).
Білопільська: постраждала від ворожого удару FPV дрона (1 вибух), обстрілу з мінометів (3 вибухи), артилерії (10 вибухів).
Великописарівська: ворог скинув 6 мін. Також були артобстріли (19 вибухів).
Шалигинська: було зафіксовано мінометні обстріли (8 вибухів).
Есманьська: противник вдарив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (14 вибухів).
Миропільська: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
Середино-Будська: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
Юнаківська: було зафіксовано артобстріл (4 вибухи) та удар FPV дроном (1 вибух).
Сумська: ворожа армія нанесла ракетний удар по інфраструктурі передмістя обласного центру. Внаслідок ракетного удару загинула жінка 1987 року народження, отримавши множинні поранення несумісні з життям.
Хотінська: здійснено обстріл з ЗСЗВ обстріл (4 вибухи).
Армія рф уночі обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії: 67 вибухів11.05.24, 09:42 • 25926 переглядiв