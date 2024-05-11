За день рф осуществила 21 обстрел на Сумщине: погибла женщина во время ракетного удара

В пределах дня на Сумщине вражеские силы совершили 21 обстрел. В результате ракетного удара в Сумской общине погибла женщина 1987 года рождения. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня российские войска 21 обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Зафиксировано 93 взрыва, которые стали следствием артиллерийских ударов, минометных обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов.

Ситуация в общинах:

Краснопольская: оккупанты били из минометов (10 взрывов).

Белопольская: пострадала от вражеского удара FPV дрона (1 взрыв), обстрела из минометов (3 взрыва), артиллерии (10 взрывов).

Великописаревская: враг сбросил 6 мин. Также были артобстрелы (19 взрывов).

Шалигинская: были зафиксированы минометные обстрелы (8 взрывов).

Эсманьская: противник ударил из минометов (6 взрывов) и артиллерии (14 взрывов).

Миропольская: осуществлен минометный обстрел (2 взрыва).

Середино-Будская: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.

Юнаковская: был зафиксирован артобстрел (4 взрыва) и удар FPV дроном (1 взрыв).

Сумская: вражеская армия нанесла ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра. В результате ракетного удара погибла женщина 1987 года рождения, получив множественные ранения несовместимые с жизнью.

Хотинская: осуществлен обстрел из ЗСЗО обстрел (4 взрыва).

Армия рф ночью обстреляла Сумскую область из минометов и артиллерии: 67 взрывов