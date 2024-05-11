Армия рф ночью обстреляла Сумскую область из минометов и артиллерии: 67 взрывов

Российские войска 8 раз за ночь обстреляли 6 громад Сумской области, ударив из минометов, артиллерии и сбросив мины и вызвав 67 взрывов, сообщили в субботу в Сумской ОГА, пишет УНН.

Ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 67 взрывов - сообщили в ОВА в Telegram.

Обстрелам, как указано, подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Эсманьская громады:

Краснопольская громада: враг бил из минометов (22 взрыва).

Белопольская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва).

Эсманьская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.

Хотинская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (12 взрывов).

Миропольская громада: враг ударил из артиллерии (15 взрывов).

Юнаковская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию громады.

Дополнение

Сутками ранее сообщалось об 11 ударах рф по Сумской области за ночь.

За день рф 26 раз обстреляла Сумскую область: есть пострадавшие и 1 погибшая