Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
Армия рф ночью обстреляла Сумскую область из минометов и артиллерии: 67 взрывов
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Вражеская атака: за сутки рф 380 ударила по Запорожской области, без пострадавших
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Армия рф ночью обстреляла Сумскую область из минометов и артиллерии: 67 взрывов
россияне 8 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 67 взрывов и обстреляв несколько населенных пунктов из минометов, артиллерии и сбросив мины.
США заявили, что использование Израилем поставляемого оружия могло нарушить международное право
Администрация президента США Джо Байдена заявила в пятницу, что использование Израилем оружия, поставляемого США, могло нарушить международное гуманитарное право во время военной операции в Газе.
В Харьковской области усилились российские обстрелы, есть жертвы
Десятки населенных пунктов Харьковской области подверглись российским артиллерийским и минометным обстрелам, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям жилых кварталов, а Волчанск подвергся мощному обстрелу.
Поток помощи США позволит Украине выстоять в течение 2024 года - Белый дом
Администрация Байдена уверена, что Украина выдержит усиленные атаки россии на линии фронта, а США предоставят необходимое оборудование, оружие и помощь.
В Донецкой области оккупанты убили двух жителей, а трое - получили ранения
В Донецкой области за минувшие сутки российские войска убили 2 мирных жителей и ранили еще 3.
Херсонская область под обстрелами: в результате нападений оккупантов 4 человека получили ранения
4 человека получили ранения, повреждены 3 частных дома, административное здание и частные автомобили в результате вражеских обстрелов во многих населенных пунктах Херсонской области.
За сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 108 авиационных атак, 120 залповых обстрелов
За минувшие сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 108 авиаударов и 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.
Вражеские беспилотники-камикадзе повредили дома и инфраструктуру на Днепропетровщине
Вражеские беспилотники-камикадзе атаковали Днепропетровскую область, повредив два частных дома и один объект инфраструктуры, но обошлось без жертв.
рф несет потери: 1320 человек личного состава, 15 танков, 40 бронированных машин уничтожено за сутки
За минувшие сутки рф потеряла 1320 военнослужащих, в результате чего, по данным украинских военных, ее общие боевые потери с начала вторжения составили 481 030 военнослужащих.
Вражеская атака: за сутки рф 380 ударила по Запорожской области, без пострадавших
За минувшие сутки противник нанес 380 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области, включая ракетные, беспилотные, реактивные и артиллерийские обстрелы, но обошлось без жертв и пострадавших.