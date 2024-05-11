За день рф 26 раз обстреляла Сумскую область: есть пострадавшие и 1 погибшая

Оккупанты совершили 26 обстрелов по Сумщине, зафиксировано 139 взрывов. В результате вражеской агрессии ранены женщина и ребенок, бабушка которого, к сожалению, погибла. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Вражеские войска продолжали активные действия вдоль границы с Украиной, осуществив 26 обстрелов на приграничных территориях и населенных пунктах Сумской области. В результате обстрелов зафиксировано всего 139 взрывов. Активность враг проявил в Хотинской, Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Глуховской, Эсманьской, Шалыгинской, Середино-Будской и Зноб-Новгородской громадах.

В Эсманьской громаде враг нанес удар из артиллерии (21 взрыв). Это нападение привело к ранению девочки и гибели ее бабушки. Пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь.

В Великописаревской громаде были зафиксированы обстрелы из минометов (27 взрывов) и артиллерии (12 взрывов), а также сброс ВОГ с беспилотного летательного аппарата, что привело к одному взрыву.

Хотинская громада пострадала от артиллерийского обстрела с 13 взрывами, тогда как в Середино-Будской громаде враг ударил из артиллерии, спровоцировав 14 взрывов и ранения местной жительницы.

Белопольская громада подверглась обстрелам из артиллерии (1 взрыв) и минометов (16 взрывов), в то время как в Зноб-Новгородской громаде был зафиксирован артиллерийский обстрел с 4 взрывами.

В Краснопольской громаде российские войска сбросили 20 мин, а в Шалыгинской громаде враг нанес удары с помощью FPV дрона с 4 взрывами. Глуховская громада также попала под обстрел артиллерией с одним взрывом.

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