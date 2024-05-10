россияне час били по Сумской области из артиллерии: погибла пожилая женщина, ранена внучка-подросток
Киев • УНН
Сегодня утром в Шосткинском районе Сумской области в результате вражеского обстрела погибла 64-летняя женщина и была ранена ее 17-летняя внучка.
Российские войска сегодня утром обстреляли Шосткинский район в Сумской области, в результате вражеского удара погибла 64-летняя женщина и была ранена ее 17-летняя внучка, сообщили в МВД Украины в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Сумщина. Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял пограничье Шосткинщины. В результате артобстрела погибла 64-летняя женщина, ее 17-летняя внучка получила ранения", - сообщили в МВД.
По данным Сумской областной прокуратуры, 10 мая с 7:10 оккупанты в течение часа из артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру Эсманской громады Шосткинского района.
Дополнение
По данным Сумской областной прокуратуры, 9 мая около 14:15 враг сбросил, предварительно, 2 управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру города Белополье Сумского района. В результате атаки оккупантов повреждены многоквартирные и частные жилые дома.
Российская армия нанесла по Сумской области 302 удара9 мая 2024, 22:30 • 18407 просмотров
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