россияне час били по Сумской области из артиллерии: погибла пожилая женщина, ранена внучка-подросток

Российские войска сегодня утром обстреляли Шосткинский район в Сумской области, в результате вражеского удара погибла 64-летняя женщина и была ранена ее 17-летняя внучка, сообщили в МВД Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Сумщина. Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял пограничье Шосткинщины. В результате артобстрела погибла 64-летняя женщина, ее 17-летняя внучка получила ранения", - сообщили в МВД.

По данным Сумской областной прокуратуры, 10 мая с 7:10 оккупанты в течение часа из артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру Эсманской громады Шосткинского района.

Дополнение

По данным Сумской областной прокуратуры, 9 мая около 14:15 враг сбросил, предварительно, 2 управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру города Белополье Сумского района. В результате атаки оккупантов повреждены многоквартирные и частные жилые дома.

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