росіяни годину били по Сумщині з артилерії: загинула літня жінка, поранено онуку-підлітка
Київ • УНН
Сьогодні вранці у Шосткинському районі Сумської області внаслідок ворожого обстрілу загинула 64-річна жінка та була поранена її 17-річна онука.
Російські війська сьогодні вранці обстріляли Шосткинський район у Сумській області, внаслідок ворожого удару загинула 64-річна жінка та була поранена її 17-річна онука, повідомили у МВС України у п'ятницю, пише УНН.
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"Сумщина. Сьогодні вранці ворог вкотре обстріляв прикордоння Шосткинщини. Унаслідок артобстрілу загинула 64-річна жінка, її 17-річна онука отримала поранення", - повідомили у МВС.
За даними Сумської обласної прокуратури, 10 травня з 7:10 окупанти протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманської громади Шосткинського району.
Доповнення
За даними Сумської обласної прокуратури, 9 травня близько 14:15 ворог скинув, попередньо, 2 керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру міста Білопілля Сумського району. Унаслідок атаки окупантів пошкодженобагатоквартирні та приватні житлові будинки.
Російська армія завдала по Сумщині 302 удари10.05.24, 01:30 • 21201 перегляд