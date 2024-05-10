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росіяни годину били по Сумщині з артилерії: загинула літня жінка, поранено онуку-підлітка

Київ • УНН

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Сьогодні вранці у Шосткинському районі Сумської області внаслідок ворожого обстрілу загинула 64-річна жінка та була поранена її 17-річна онука.

Російські війська сьогодні вранці обстріляли Шосткинський район у Сумській області, внаслідок ворожого удару загинула 64-річна жінка та була поранена її 17-річна онука, повідомили у МВС України у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Сумщина. Сьогодні вранці ворог вкотре обстріляв прикордоння Шосткинщини. Унаслідок артобстрілу загинула 64-річна жінка, її 17-річна онука отримала поранення", - повідомили у МВС.

За даними Сумської обласної прокуратури, 10 травня з 7:10 окупанти протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманської громади Шосткинського району. 

Доповнення

За даними Сумської обласної прокуратури, 9 травня близько 14:15 ворог скинув, попередньо, 2 керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру міста Білопілля Сумського району. Унаслідок атаки окупантів пошкодженобагатоквартирні та приватні житлові будинки.

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