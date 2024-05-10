Російська армія завдала по Сумщині 302 удари
Київ • УНН
9 мая российские военные произвели 302 взрыва в 60 атаках на территории нескольких населенных пунктов Сумской области, используя различные виды оружия, включая минометы, артиллерию, реактивные системы залпового огня, беспилотники и управляемые бомбы.
Протягом дня 9 травня військові РФ здійснили 60 обстрілів Сумської області, зафіксовано 302 вибухи. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
- Краснопільську громаду обстрілювали з мінометів (39 вибухів) артилерії (4 вибухи) та з безпілотника (1 вибух).
- У Юнаківській громаді були обстріли з мінометів (12 вибухів), реактивної системи залпового вогню (16 вибухів), та авіаудари керованими бомбами (2 вибухи).
- Миропільську громаду обстрілювали з мінометів (22 вибухи) та артилерії (24 вибухи).
- На Хотінську громаду скинули 3 міни. Також були артобстріли (9 вибухів).
- Новослобідську громаду обстріляли з мінометів (10 вибухів).
- По Білопільській громаді били з мінометів (18 вибухів), реактивної системи залпового вогню (6 вибухів), артилерії (18 вибухів) та FPV-дронів (2 вибухи). Також був авіаудар керованими бомбами (3 вибухи).
- У Великописарівській громаді були мінометні обстріли (65 вибухів) та удари FPV-дронами (2 вибухи).
- Есманьську громаду також атакували FPV-дрони (3 вибухи), були обстріли з артилерії (11 вибухів) та мінометів (2 вибухи).
- У Середино-Будській громаді були артилерійські обстріли (23 вибухи) та атака FPV-дроном (1 вибух).
- На Путивльську громаду скинули 2 міни.
- Шалигинську громаду також атакував FPV-дрон (2 вибухи).
Війська рф обстріляли п'ять громад Сумщини, пролунали 46 вибухів09.05.24, 09:23 • 22264 перегляди