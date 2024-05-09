Війська рф обстріляли п'ять громад Сумщини, пролунали 46 вибухів
Київ • УНН
російські війська обстріляли 5 населених пунктів у Сумській області, зафіксовано 46 вибухів від артилерійського, мінометного та гранатометного вогню.
Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 46 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, пише УНН.
Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Середино-Будська громади,
Деталі
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (7 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
- Білопільська громада: зафіксовано обстріл з АГС (15 вибухів).
- Середино-Будська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
- Юнаківська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів).
Нагадаємо
За словами речника Державної прикордонної служби, Сумська область залишається регіоном, де ворог проявляє найбільшу диверсійну активність. Там з певною періодичністю здійснюються спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника.