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Війська рф обстріляли п'ять громад Сумщини, пролунали 46 вибухів

Війська рф обстріляли п'ять громад Сумщини, пролунали 46 вибухів

Київ • УНН

 • 22264 перегляди

російські війська обстріляли 5 населених пунктів у Сумській області, зафіксовано 46 вибухів від артилерійського, мінометного та гранатометного вогню.

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 46 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, пише УНН.

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Середино-Будська громади,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

  • Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (7 вибухів).
  • Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Білопільська громада: зафіксовано обстріл з АГС (15 вибухів).
  • Середино-Будська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Юнаківська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів).

Нагадаємо

За словами речника Державної прикордонної служби, Сумська область залишається регіоном, де ворог проявляє найбільшу диверсійну активність. Там з певною періодичністю здійснюються спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
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