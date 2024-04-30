ДПСУ: Сумщина - це той напрямок, де ворог найактивніше проводить свою диверсійну діяльність
Київ • УНН
За словами речника Державної прикордонної служби, Сумська область залишається регіоном, де ворог проявляє найбільшу диверсійну активність. Там з певною періодичністю здійснюються спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника.
Наразі Сумщина фактично залишається тим напрямком, на якому ворог найактивніше проводить свою диверсійну діяльність. Ворожі ДРГ викривають не щоденно, але з певною періодичністю. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.
Деталі
Фактично Сумщина - це той напрямок, де ворог найактивніше проводить свою диверсійну діяльність. Не можна сказати, що ворожі ДРГ викриваються щоденно, але з певною періодичністю, це може бути кілька разів на тиждень, саме на Сумщині фіксується спроби заходу ворожих ДРГ. Раніше також активним напрямком була і Харківська область. За останній час не фіксувалося спроб заходу по Чернігівщині, але попри все на, кордоні з росією треба розуміти, що ворог продовжить свою диверсійну діяльність. Загроза не зникає ні для Чернігівщини, ні для Харківщини, але фактично за останній час більшість спроб ми фіксуємо саме по Сумській області
Він додав, що Сили оборони розуміють загрозу спроб заходу ворожих ДРГ і тому відбувається постійна взаємодія між різними підрозділами, щоб спільно протидіяти загрозам і вчасно викривати спроби заходу таких груп.
Нагадаємо
Раніше Демченко повідомляв, що на кордоні із росією, ворог не припиняє проводити свою диверсійну діяльність - найбільш активний напрямок як і раніше - Сумська область. Українські захисники відбили чергову спробу заходу ворожого ДРГ.