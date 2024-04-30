ГПСУ: Сумщина - это то направление, где враг активно проводит свою диверсионную деятельность

Сейчас Сумщина фактически остается тем направлением, на котором враг активно проводит свою диверсионную деятельность. Вражеские ДРГ разоблачают не ежедневно, но с определенной периодичностью. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Фактически Сумщина - это то направление, где враг активно проводит свою диверсионную деятельность. Нельзя сказать, что вражеские ДРГ разоблачаются ежедневно, но с определенной периодичностью, это может быть несколько раз в неделю, именно на Сумщине фиксируется попытки захода вражеских ДРГ. Ранее также активным направлением была и Харьковская область. За последнее время не фиксировалось попыток захода по Черниговщине, но несмотря на все на границе с Россией надо понимать, что враг продолжит свою диверсионную деятельность. Угроза не исчезает ни для Черниговщины, ни для Харьковщины, но фактически за последнее время большинство попыток мы фиксируем именно по Сумской области - сказал Демченко.

Он добавил, что Силы обороны понимают угрозу попыток захода вражеских ДРГ и поэтому происходит постоянное взаимодействие между различными подразделениями, чтобы совместно противодействовать угрозам и вовремя разоблачать попытки захода таких групп.

Напомним

Ранее Демченко сообщал, что на границе с россией, враг не прекращает проводить свою диверсионную деятельность - наиболее активное направление по-прежнему - Сумская область. Украинские защитники отбили очередную попытку захода вражеской ДРГ.