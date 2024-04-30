ГПСУ: Сумщина - это то направление, где враг активно проводит свою диверсионную деятельность

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  101447 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  136137 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  146391 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  203375 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168275 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187083 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161199 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  143015 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  127009 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  99449 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

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Украинцы до сих пор больше возвращаются из-за границы перед Пасхой, чем выезжают, но показатели уменьшились с выходных

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29 апреля 2024, 11:08  •  170012 просмотра
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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  310348 просмотра

ГПСУ: Сумщина - это то направление, где враг активно проводит свою диверсионную деятельность

По словам представителя Государственной пограничной службы, Сумская область остается регионом, где враг проявляет наибольшую диверсионную активность. Там с определенной периодичностью осуществляются попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника.

Война •   •  843 просмотра
ГПСУ: Сумщина - это то направление, где враг активно проводит свою диверсионную деятельность

Разоблаченному на взятке главе райсуда в Днепропетровской области Бурхану сообщили о подозрении - НАБУ

Председателю одного из районных судов Днепропетровской области и его сообщнику сообщили о подозрении в получении взятки в 2 500 долларов США за снятие ареста с имущества, изъятого в уголовном производстве.

Криминал и ЧП •   •  1972 просмотра
Разоблаченному на взятке главе райсуда в Днепропетровской области Бурхану сообщили о подозрении - НАБУ

Лидеры Чехии призвали к расширению ЕС как "геостратегической необходимости"

Через двадцать лет после вступления в ЕС Чешская Республика призвала к новому раунду расширения, чтобы включить страны Западных Балкан, Украину, Молдову и Грузию, мотивируя это "геостратегической необходимостью", чтобы предотвратить их попадание под российское влияние.

политика •   •  3809 просмотра
Лидеры Чехии призвали к расширению ЕС как "геостратегической необходимости"

Украинцы до сих пор больше возвращаются из-за границы перед Пасхой, чем выезжают, но показатели уменьшились с выходных

Более 110 000 человек пересекли украинскую границу в субботу и 105 000 - в воскресенье, причем значительное предпочтение отдавалось въезду в Украину, прежде всего гражданами Украины.

Общество •   •  3677 просмотра
Украинцы до сих пор больше возвращаются из-за границы перед Пасхой, чем выезжают, но показатели уменьшились с выходных

Атака на Харьков: россияне в очередной раз атаковали объект "Укрзализныци": погиб железнодорожник

В результате российской атаки на гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Харькове погиб монтер пути, еще одна железнодорожница травмировалась.

Война •   •  4603 просмотра
Атака на Харьков: россияне в очередной раз атаковали объект "Укрзализныци": погиб железнодорожник

Зеленский считает, что Украина будет в НАТО только после победы

Президент Зеленский считает, что Украина вступит в НАТО только после победы в полномасштабной войне, которую начала россия.

Война •   •  7018 просмотра
Зеленский считает, что Украина будет в НАТО только после победы

В Киеве задержали хакеров, которые создали фейковые аккаунты Малюка и Буданова

В Киеве задержали двух пророссийских хакеров, которые создали фейковые аккаунты в социальных сетях под видом украинских чиновников и распространяли дезинформацию о войне.

Война •   •  7366 просмотра
В Киеве задержали хакеров, которые создали фейковые аккаунты Малюка и Буданова

Франция обязала производителей вооружений отдавать приоритет зенитным ракетам Aster

Франция приказывает производителям приоритезировать производство зенитных и противобаллистических ракет Aster. Ранее неустановленное количество этих ракет предоставили украинцам для их противовоздушной обороны, пишет Le Monde.

Война •   •  7446 просмотра
Франция обязала производителей вооружений отдавать приоритет зенитным ракетам Aster

В Харькове отменили некоторые налоги для бизнеса - Терехов

Харьков отменил налоги на землю и недвижимость для бизнеса, чтобы помочь ему остаться и работать в городе.

Общество •   •  7592 просмотра
В Харькове отменили некоторые налоги для бизнеса - Терехов

Генпрокурор показал момент удара по Одессе ракетой с кассетным боезарядом

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин показал момент удара по Одессе российской баллистической ракетой "Искандер", в результате чего 5 человек погибли и 23 получили ранения, в том числе тяжело ранена 4-летняя девочка.

Война •   •  13733 просмотра
Генпрокурор показал момент удара по Одессе ракетой с кассетным боезарядом