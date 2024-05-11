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За день рф 26 разім обстріляла Сумщину: є постраждалі та 1 загибла

За день рф 26 разім обстріляла Сумщину: є постраждалі та 1 загибла

Київ • УНН

 • 21085 перегляди

Сили терористичної країни здійснили 26 обстрілів у Сумській області, спричинивши 139 вибухів. Унаслідок агресії поранено жінку та дитину, бабуся якої загинула.

Окупанти здійснили 26 обстрілів по Сумщині, зафіксовано 139 вибухів. У результаті ворожої агресії поранені жінка та дитина, бабуся якої, на жаль, загинула. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Ворожі війська продовжували активні дії вздовж кордону з Україною, здійснивши 26 обстрілів на прикордонних територіях та населених пунктах Сумської області. У результаті обстрілів зафіксовано загалом 139 вибухів. Активність ворог проявив у Хотінській, Білопільській, Краснопільській, Великописарівській, Глухівській, Есманьській, Шалигинській, Середино-Будській та Зноб-Новгородській громадах.

У Есманьській громаді ворог наніс удар з артилерії (21 вибух). Цей напад призвів до поранення дівчинки та загибелі її бабусі. Постраждалій було надано необхідну медичну допомогу.

У Великописарівській громаді було зафіксовано обстріли з мінометів (27 вибухів) та артилерії (12 вибухів), а також скидання ВОГ з безпілотного літального апарату, що призвело до одного вибуху.

Хотінська громада постраждала від артилерійського обстрілу з 13 вибухами, тоді як у Середино-Будській громаді ворог вдарив з артилерії, спровокувавши 14 вибухів та поранення місцевої мешканки.

Білопільська громада зазнала обстрілів з артилерії (1 вибух) та мінометів (16 вибухів), в той час як у Зноб-Новгородській громаді було зафіксовано артилерійський обстріл з 4 вибухами.

У Краснопільській громаді російські війська скинули 20 мін, а в Шалигинській громаді ворог наніс удари за допомогою FPV дрону з 4 вибухами. Глухівська громада також потрапила під обстріл артилерією з одним вибухом.

росіяни годину били по Сумщині з артилерії: загинула літня жінка, поранено онуку-підлітка10.05.24, 15:56 • 25402 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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