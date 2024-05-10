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Армія рф з ночі завдала по Сумщині 11 ударів

Армія рф з ночі завдала по Сумщині 11 ударів

Київ • УНН

 • 37560 перегляди

росіяни 11 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 61 вибух та обстрілявши декілька населених пунктів з артилерії, мінометів, РСЗВ та мінами.

Сумську область російські війська з ночі обстріляли 11 разів, спричинивши 61 вибух та вдаривши з артилерії, мінометів, РСЗВ, гранатометів та мінами, повідомили у Сумській ОВА у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Уночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух", - повідомили в ОВА у Telegram.

Як вказано, обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська громади:

  • Есманьська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів) та мінометів (7 вибухів). 
  • Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (6 вибухів). 
  • Хотінська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (10 вибухів) та з СПГ (2 вибухи). 
  • Новослобідська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. 
  • Білопільська громада: зафіксовано обстріл з АГС (23 вибухи).

Російська армія завдала по Сумщині 302 удари10.05.24, 01:30 • 21200 переглядiв

Юлія Шрамко

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