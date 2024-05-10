Армія рф з ночі завдала по Сумщині 11 ударів
Київ • УНН
росіяни 11 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 61 вибух та обстрілявши декілька населених пунктів з артилерії, мінометів, РСЗВ та мінами.
Сумську область російські війська з ночі обстріляли 11 разів, спричинивши 61 вибух та вдаривши з артилерії, мінометів, РСЗВ, гранатометів та мінами, повідомили у Сумській ОВА у п'ятницю, пише УНН.
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"Уночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух", - повідомили в ОВА у Telegram.
Як вказано, обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська громади:
- Есманьська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів) та мінометів (7 вибухів).
- Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (6 вибухів).
- Хотінська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (10 вибухів) та з СПГ (2 вибухи).
- Новослобідська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
- Білопільська громада: зафіксовано обстріл з АГС (23 вибухи).
Російська армія завдала по Сумщині 302 удари10.05.24, 01:30 • 21200 переглядiв