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Армія рф уночі обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії: 67 вибухів

Армія рф уночі обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії: 67 вибухів

Київ • УНН

 • 25926 перегляди

росіяни 8 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 67 вибухів та обстрілявши декілька населених пунктів з мінометів, артилерії та скинувши міни.

Російські війська 8 разів за ніч обстріляли 6 громад Сумської області, вдаривши з мінометів, артилерії та скинувши міни та спричинивши 67 вибухів, повідомили у суботу у Сумській ОВА, пише УНН.

Уночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 67 вибухів

- повідомили в ОВА у Telegram.

Обстрілів, як вказано, зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Есманьська громади:

  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (22 вибухи). 
  • Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи). 
  • Есманьська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. 
  • Хотінська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (12 вибухів). 
  • Миропільська громада: ворог вдарив з артилерії (15 вибухів). 
  • Юнаківська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади.

Доповнення

Добою раніше повідомлялося про 11 ударів рф по Сумській області за ніч.

За день рф 26 разім обстріляла Сумщину: є постраждалі та 1 загибла11.05.24, 00:26 • 21084 перегляди

Юлія Шрамко

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