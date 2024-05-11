Армія рф уночі обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії: 67 вибухів
Київ • УНН
росіяни 8 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 67 вибухів та обстрілявши декілька населених пунктів з мінометів, артилерії та скинувши міни.
Російські війська 8 разів за ніч обстріляли 6 громад Сумської області, вдаривши з мінометів, артилерії та скинувши міни та спричинивши 67 вибухів, повідомили у суботу у Сумській ОВА, пише УНН.
Уночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 67 вибухів
Обстрілів, як вказано, зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Есманьська громади:
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (22 вибухи).
- Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
- Есманьська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
- Хотінська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (12 вибухів).
- Миропільська громада: ворог вдарив з артилерії (15 вибухів).
- Юнаківська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади.
Доповнення
Добою раніше повідомлялося про 11 ударів рф по Сумській області за ніч.
За день рф 26 разім обстріляла Сумщину: є постраждалі та 1 загибла11.05.24, 00:26 • 21084 перегляди