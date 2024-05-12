россияне ночью и утром обстреляли 5 громад Сумщины: прозвучало более 50 взрывов

Байден назвал условия перемирия в Газе

Байден заявил, что перемирие в Газе может начаться уже завтра, если ХАМАС освободит заложников, которых он удерживает. В свою очередь ХАМАС обвиняет Нетаньяху в том, что он препятствует переговорам о прекращении огня и использует их как прикрытие для нападения на Рафах.