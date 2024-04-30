Сумщина: росіяни обстріляли 11 громад у прикордонні
Київ • УНН
Російські окупанти 58 разів обстріляли 11 громад Сумської області, здійснивши 286 вибухів з різних видів зброї, включаючи артилерію, міномети, ракети та боєприпаси для БПЛА.
Російські загарбники 58 разів обстріляли Сумську область впродовж вівторка. Під ворожий вогонь потрапили мешканці 11 громад розташованих у прикордонній зоні. За підрахунками Сумської ОВА в регіоні пролунало майже три сотні вибухів передає УНН.
Протягом дня росіяни здійснили 58 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 286 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
Деталі
Білопільська громада: ворог бив з АГС (30 вибухів), міномету (23 вибухів), ствольної артилерії (8 вибухів), РСЗВ (3 вибухи) та скинув з БПЛА боєприпаси ВОГ (5 вибухів).
Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (9 вибухів).
Середино-Будська громада: були обстріли зі ствольної артилерії (36 вибухів).
Великописарівська громада: зафіксовано скидання з БПЛА боєприпасів ВОГ (2 вибухи), артобстріли (48 вибухів).
Шалигинська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (20 вибухів), мінометів (11 вибухів) та з РСЗВ Град (15 вибухів).
Краснопільська громада: відбулися скидання з БПЛА боєприпасів ВОГ (8 вибухів), обстріл з мінометів (6 вибухів), атака FPV-дронів (3 вибухи).
Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів), обстріл з гелікоптера ракетами НАР (8 вибухів), артобстріли (12 вибухів).
Миколаївська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
Есманьська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (3 вибухи).
Юнаківська громада: були артобстріли (13 вибухів), скидання з БпЛА боєприпасів ВОГ (4 вибухи).
Новослобідська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.
Сили оборони уразили два російських ЗРК "Бук" на Сумському напрямку30.04.24, 17:36 • 19544 перегляди
Нагадаємо
Напередодні повідомлялось, що російській війська вночі та вранці вдарили по 5 громадах у Сумській області з мінометів, РСЗВ, артилерії та БПЛА, а також скинув дві міни, спричинивши 13 вибухів,