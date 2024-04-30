Сили оборони уразили два російських ЗРК "Бук" на Сумському напрямку
Київ • УНН
Українські військові знищили два російські зенітно-ракетні комплекси "Бук" під час розвідки на Сумському напрямку.
Сили спецоперацій ЗСУ повідомили про ураження двох російських зенітно-ракетних комплексів "Бук" під час розвідки на Сумському напрямку. Про це повідомляє пресслужба ССО, пише УНН.
Оператори одного з підрозділів ССО під час розвідувальних дій на Сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук", який перебував на пусковій позиції. По ворожій цілі було завдано вогневого ураження ударними дронами,
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Зазначається, що на евакуацію виведеного з ладу ЗРК прибув ще один "Бук", по якому українські оператори завдали повторного удару. Відтак, уражено два зенітно-ракетних комплекси росіян.
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Бійці Сил спецоперацій на Запорізькому напрямку виявили та знищили за допомогою HIMARS російський ЗРК "БУК".