Силы обороны поразили два российских ЗРК "Бук" на Сумском направлении

Силы спецопераций ВСУ сообщили о поражении двух российских зенитно-ракетных комплексов "Бук" во время разведки на Сумском направлении. Об этом сообщает пресс-служба ССО, пишет УНН.

Операторы одного из подразделений ССО во время разведывательных действий на Сумском направлении обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук", который находился на пусковой позиции. По вражеской цели было нанесено огневое поражение ударными дронами, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на эвакуацию выведенного из строя ЗРК прибыл еще один "Бук", по которому украинские операторы нанесли повторный удар. Следовательно, поражены два зенитно-ракетных комплекса россиян.

Напомним

Бойцы Сил спецопераций на Запорожском направлении обнаружили и уничтожили с помощью HIMARS российский ЗРК "БУК".