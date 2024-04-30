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Армія рф з ночі вдарила по Сумщині з мінометів, артилерії, РСЗВ та дрона: 13 вибухів

Київ • УНН

 • 22342 перегляди

росіяни обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області з мінометів, РСЗВ, артилерії та БПЛА, спричинивши 13 вибухів.

Російській війська вночі та вранці вдарили по 5 громадах у Сумській області з мінометів, РСЗВ, артилерії та БПЛА, а також скинув дві міни, спричинивши 13 вибухів, повідомили у Сумській ОВА у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Уночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Як повідомляється, обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська громади:

  • Миропільська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи). 
  • Білопільська громада: здійснено обстріл с РСЗВ (4 вибухи).
  • Миколаївська громада: зафіксовано скидання з БпЛА боєприпасу типу ВОГ (1 вибух). 
  • Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи). 
  • Краснопільська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.

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Юлія Шрамко

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