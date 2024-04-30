Армія рф з ночі вдарила по Сумщині з мінометів, артилерії, РСЗВ та дрона: 13 вибухів
Київ • УНН
росіяни обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області з мінометів, РСЗВ, артилерії та БПЛА, спричинивши 13 вибухів.
Російській війська вночі та вранці вдарили по 5 громадах у Сумській області з мінометів, РСЗВ, артилерії та БПЛА, а також скинув дві міни, спричинивши 13 вибухів, повідомили у Сумській ОВА у вівторок, пише УНН.
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"Уночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Як повідомляється, обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська громади:
- Миропільська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
- Білопільська громада: здійснено обстріл с РСЗВ (4 вибухи).
- Миколаївська громада: зафіксовано скидання з БпЛА боєприпасу типу ВОГ (1 вибух).
- Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).
- Краснопільська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.
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