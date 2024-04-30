Армия рф с ночи ударила по Сумской области из минометов, артиллерии, РСЗО и дрона: 13 взрывов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  120302 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  130960 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  194380 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  165611 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  186256 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160680 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142861 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126929 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  98869 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  86559 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

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26 апреля 2024, 13:52  •  290296 просмотра
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26 апреля 2024, 13:48  •  286526 просмотра

Армия рф с ночи ударила по Сумской области из минометов, артиллерии, РСЗО и дрона: 13 взрывов

россияне обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области из минометов, РСЗО, артиллерии и БПЛА, вызвав 13 взрывов.

Война •   •  9890 просмотра
Армия рф с ночи ударила по Сумской области из минометов, артиллерии, РСЗО и дрона: 13 взрывов

Блинкен: как только рф продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, мы будем там. Верю, что украинцы тоже будут

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что окончание российско-украинской войны в значительной степени зависит от готовности рф к переговорам, и как только россия продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, США и Украина будут там.

Война •   •  11382 просмотра
Блинкен: как только рф продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, мы будем там. Верю, что украинцы тоже будут

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Дело НАБУ против министра Николая Сольского выявило злоупотребления и отсутствие надлежащей документации на огромные земельные участки, на которые претендует Национальная академия аграрных наук.

публикации •   •  58546 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов погиб один житель, еще двое ранены

Один житель погиб и еще двое получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов 29 апреля.

Война •   •  10407 просмотра
В Донецкой области из-за вражеских обстрелов погиб один житель, еще двое ранены

Нетаньяху попросил Байдена повлиять на суд в Гааге и не допустить арест израильских чиновников

Нетаньяху попросил Байдена помешать Международному уголовному суду выдавать ордера на арест израильских чиновников по подозрению в совершении военных преступлений.

Новости Мира •   •  8855 просмотра
Нетаньяху попросил Байдена повлиять на суд в Гааге и не допустить арест израильских чиновников

Раненый в Харькове из-за атаки рф мужчина в тяжелом состоянии, по области враг бил КАБами - ОВА

42-летний мужчина был серьезно ранен и госпитализирован после того, как российские войска обстреляли Харьков, повредив жилые дома, а около 20 населенных пунктов в регионе были обстреляны из авиации, артиллерии и минометов, что привело к повреждению домов и ранению гражданских лиц.

Война •   •  9113 просмотра
Раненый в Харькове из-за атаки рф мужчина в тяжелом состоянии, по области враг бил КАБами - ОВА

Лидер Китая Си Цзиньпин планирует визит во Францию 6-7 мая: с Макроном обсудят Украину

Глава Китая Си Цзиньпин планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию в мае, а войны в Украине и на Ближнем Востоке, как ожидается, станут главными темами обсуждения во время его государственного визита во Францию 6-7 мая.

Новости Мира •   •  10515 просмотра
Лидер Китая Си Цзиньпин планирует визит во Францию 6-7 мая: с Макроном обсудят Украину

На Херсонщине россияне попали в объект критической инфраструктуры и админздание: погиб один человек, еще один травмировался

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, попав в объект критической инфраструктуры, административное здание и учреждение культуры, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

Война •   •  11932 просмотра
На Херсонщине россияне попали в объект критической инфраструктуры и админздание: погиб один человек, еще один травмировался

ХАМАС рассматривает предложение о прекращении огня и освобождении заложников - CNN

ХАМАС рассматривает предложение Египта о прекращении огня с Израилем, которое предусматривает освобождение 33 заложников в обмен на паузу в боевых действиях в Газе.

Новости Мира •   •  10811 просмотра
ХАМАС рассматривает предложение о прекращении огня и освобождении заложников - CNN

российский удар по Одессе: количество погибших возросло до 5

Пять человек погибли и 23 получили ранения, в том числе 4-летняя девочка в критическом состоянии, в результате вчерашнего ракетного обстрела набережной Одессы со стороны россии.

Война •   •  11048 просмотра
российский удар по Одессе: количество погибших возросло до 5