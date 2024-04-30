Армия рф с ночи ударила по Сумской области из минометов, артиллерии, РСЗО и дрона: 13 взрывов

Российские войска ночью и утром ударили по 5 громадах в Сумской области из минометов, РСЗО, артиллерии и БПЛА, а также сбросил две мины, вызвав 13 взрывов, сообщили в Сумской ОВА во вторник, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 13 взрывов", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Как сообщается, обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская громады:

Миропольская громада: враг бил из минометов (4 взрыва).

Белопольская громада: осуществлен обстрел с РСЗО (4 взрыва).

Николаевская громада: зафиксирован сброс с БпЛА боеприпаса типа ВОГ (1 взрыв).

Хотинская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).

Краснопольская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады.

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