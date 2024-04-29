Сумщина: из-за атаки рф разрушена школа в Ямпольской громаде, без жертв

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  68465 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  110797 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  174198 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  152253 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  185260 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160114 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142533 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126786 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97860 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85996 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

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Сумщина: из-за атаки рф разрушена школа в Ямпольской громаде, без жертв

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Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 17, по меньшей мере двое - в тяжелом состоянии

Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 17, по меньшей мере двое - в тяжелом состоянии

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В Тбилиси правящая партия Грузии собрала людей в поддержку закона "об иноагентах". Президент Зурабишвили назвала митинг "путинской акцией"

В Тбилиси правящая партия Грузии собрала людей в поддержку закона "об иноагентах". Президент Зурабишвили назвала митинг "путинской акцией"

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Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
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Ракетный удар по Одессе: горит "замок Кивалова"

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  264758 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

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Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  291667 просмотра

Сумщина: из-за атаки рф разрушена школа в Ямпольской громаде, без жертв

Россияне обстреляли село в Сумской области, полностью разрушив здание местной школы, но, к счастью, обошлось без жертв.

Общество •   •  11754 просмотра
Сумщина: из-за атаки рф разрушена школа в Ямпольской громаде, без жертв

Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 17, по меньшей мере двое - в тяжелом состоянии

В Одессе количество раненых в результате российского ракетного обстрела возросло до 17 человек, причем по меньшей мере двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Одесской областной военной администрации.

Война •   •  12699 просмотра
Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 17, по меньшей мере двое - в тяжелом состоянии

В Тбилиси правящая партия Грузии собрала людей в поддержку закона "об иноагентах". Президент Зурабишвили назвала митинг "путинской акцией"

Правящая партия Грузии устроила митинг в Тбилиси, чтобы продемонстрировать поддержку противоречивого закона об "иностранных агентах", тогда как президент Грузии раскритиковала его как "акцию путина", а оппозиция утверждает, что государственных служащих принуждали к участию в митинге.

Новости Мира •   •  12322 просмотра
В Тбилиси правящая партия Грузии собрала людей в поддержку закона "об иноагентах". Президент Зурабишвили назвала митинг "путинской акцией"

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Во время ракетного обстрела Одессы бывший председатель Центральной избирательной комиссии и народный депутат Сергей Кивалов получил осколочное ранение правого бедра и был госпитализирован с сильным кровотечением.

Война •   •  68460 просмотра
Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Ракетный удар по Одессе: горит "замок Кивалова"

Российский ракетный удар разрушил здание "Замка Кивалова" в Одессе, Украина.

Война •   •  32571 просмотра
Ракетный удар по Одессе: горит "замок Кивалова"

Горячие дебаты и летающая бутылка: комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал спорный законопроект об иностранных агентах во втором чтении на фоне жарких дебатов, высылок и протестов с требованием отозвать инициативу, которая может повредить евроатлантической интеграции страны.

Новости Мира •   •  30747 просмотра
Горячие дебаты и летающая бутылка: комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах

Днепропетровщина: россияне атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии и бпла, есть разрушения

Российские оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии, выпустив 15 снарядов, и атаковали беспилотниками-камикадзе, вызвав разрушения, но без жертв.

Война •   •  29179 просмотра
Днепропетровщина: россияне атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии и бпла, есть разрушения

Ракетный удар по Одессе: погибли два человека и собака

Два человека и собака погибли, а восемь человек, в том числе 12-летний мальчик, получили ранения в результате российского ракетного обстрела Одессы.

Война •   •  27697 просмотра
Ракетный удар по Одессе: погибли два человека и собака

рф атакует КАБами: в Харькове повреждена многоэтажка

российский авиаудар повредил многоэтажный жилой дом в Харькове, в результате чего одна женщина получила ранения.

Война •   •  26297 просмотра
рф атакует КАБами: в Харькове повреждена многоэтажка

Ракетный удар по Одессе: ранены восемь человек - Кипер

По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате российского ракетного обстрела Одессы, который нанес ущерб жилым домам и гражданской инфраструктуре.

Война •   •  25547 просмотра
Ракетный удар по Одессе: ранены восемь человек - Кипер