Сумщина: из-за атаки рф разрушена школа в Ямпольской громаде, без жертв

Россияне обстреляли бомбами село в Сумской области. Попали в здание местной школы. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

Детали

Отмечается, что россияне атаковали одно из сел Ямпольской общины, по территории села выпустили два КАБа.

По данным ОВА из-за этого обстрела полностью разрушена местная школа. Но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Еще раз подчеркиваем необходимость соблюдать сигнал Воздушной тревоги. Ведь враг коварен: атакует школы, детсады, другую гражданскую инфраструктуру. - напомнили в ОВА.

К границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев - замглавы Сумского райсовета