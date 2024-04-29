Сумщина: через атаку рф зруйнована школа в Ямпільській громаді, без жертв

Росіяни обстріляли бомбами село на Сумщині. Поцілили в будівлю місцевої школи. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.

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Зазначається, що росіяни атакували одне із сіл Ямпільської громади.По території села випустили два КАБи.

За даними ОВА через цей обстріл вщент зруйнована місцева школа. Та, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Вкотре наголошуємо на необхідності дотримуватися сигналу Повітряної тривоги. Адже ворог підступний: атакує школи, дитсадки, іншу цивільну інфраструктуру. – нагадали в ОВА.

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