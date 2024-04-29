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Сумщина: через атаку рф зруйнована школа в Ямпільській громаді, без жертв

Київ • УНН

 • 50609 перегляди

Росіяни обстріляли село в Сумській області, повністю зруйнувавши будівлю місцевої школи, але, на щастя, обійшлося без жертв.

Росіяни обстріляли бомбами село на Сумщині. Поцілили в будівлю місцевої школи. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що росіяни атакували одне із сіл Ямпільської громади.По території села випустили два КАБи.

За даними ОВА через цей обстріл вщент зруйнована місцева школа. Та, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Вкотре наголошуємо на   необхідності дотримуватися сигналу Повітряної тривоги. Адже ворог підступний: атакує школи, дитсадки, іншу цивільну інфраструктуру.

– нагадали в ОВА.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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