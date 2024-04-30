Сумщина: россияне обстреляли 11 громад в приграничье

Российские захватчики 58 раз обстреляли Сумскую область в течение вторника. Под вражеский огонь попали жители 11 громад расположенных в приграничной зоне. По подсчетам Сумской ОВА в регионе прозвучало почти три сотни взрывов ппередает УНН.

В течение дня россияне совершили 58 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 286 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады. - рассказали в ОВА.

Детали

Белопольская громада: враг бил из АГС (30 взрывов), миномета (23 взрывов), ствольной артиллерии (8 взрывов), РСЗО (3 взрыва) и сбросил с БПЛА боеприпасы ВОГ (5 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: осуществлены обстрелы из ствольной артиллерии (9 взрывов).

Середино-Будская громада: были обстрелы из ствольной артиллерии (36 взрывов).

Великописаревская громада: зафиксирован сброс с БПЛА боеприпасов ВОГ (2 взрыва), артобстрелы (48 взрывов).

Шалигинская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (20 взрывов), минометов (11 взрывов) и из РСЗО Град (15 взрывов).

Краснопольская громада: произошли сброс с БПЛА боеприпасов ВОГ (8 взрывов), обстрел из минометов (6 взрывов), атака FPV-дронов (3 взрыва).

Хотинская община: осуществлены минометные обстрелы (13 взрывов), обстрел с вертолета ракетами НАР (8 взрывов), артобстрелы (12 взрывов).

Николаевская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.

Эсманская громада: зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии (3 взрыва).

Юнаковская громада: были артобстрелы (13 взрывов), сброс с БпЛА боеприпасов ВОГ (4 взрыва).

Новослободская громада: 3 мины сбросил враг на территорию громады.

Силы обороны поразили два российских ЗРК "Бук" на Сумском направлении

Напомним

Накануне сообщалось, что российские войска ночью и утром ударили по 5 общинах в Сумской области из минометов, РСЗО, артиллерии и БПЛА, а также сбросил две мины, вызвав 13 взрывов,