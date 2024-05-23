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Армія рф з ночі обстріляла три громади Сумщини: зафіксовано 16 вибухів

Київ • УНН

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росіяни обстріляли з мінометів прикордонні райони та населені пункти Сумської області України, зафіксовано 16 вибухів у Краснопільській, Есманській та Шалигинській громадах.

Російські війська вночі та вранці обстріляли з мінометів Сумську область, зафіксовано 16 вибухів у трьох громадах, повідомили у Сумській ОВА у четвер, пише УНН.

Деталі

"Уночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів з міномету", - повідомили в ОВА у Telegram.

Як зазначається, обстрілів зазнали Краснопільська (7 вибухів), Есманьська (4 вибухи), Шалигинська (5 вибухів) громади.

Прикордонники не фіксують достатніх сил ворога для наступу на Сумщину - ДПСУ23.05.24, 08:37 • 16559 переглядiв

Юлія Шрамко

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