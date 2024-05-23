Армия рф с ночи обстреляла три громады Сумской области: зафиксировано 16 взрывов

Российские войска ночью и утром обстреляли из минометов Сумскую область, зафиксировано 16 взрывов в трех громадах, сообщили в Сумской ОВА в четверг, пишет УНН.

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"Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов из миномета", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как отмечается, обстрелам подверглись Краснопольская (7 взрывов), Эсманьская (4 взрыва), Шалыгинская (5 взрывов) громады.

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